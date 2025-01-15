Sahte İçki Satışı: 19 Ölü, 2 Gözaltı - Son Dakika
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Sahte İçki Satışı: 19 Ölü, 2 Gözaltı

Sahte İçki Satışı: 19 Ölü, 2 Gözaltı

İstanbul'da sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümlerle ilgili 2 Türkmenistan uyruklu kişi gözaltına alındı. İçki yapımında kullandıkları alkolün sahte olduğunu bilmediklerini savunan çift, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

15.01.2025 18:20  Güncelleme: 18:22
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İSTANBUL'da sattıkları sahte içki nedeniyle ölüme sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Aghazjhan O. ve eşi Amangün D. Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin içki yapmak için kullandıkları alkolü satın aldıkları deponun sahibi olan iki kişi ise dün yakalanarak tutuklandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtti.

İstanbul genelinde son 72 saatte sahte içkiden hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar sonucunda bazı ilçelerdeki ölümlerin Türkmenistan uyruklu karı- kocanın sattığı sahte içki nedeniyle yaşandığı belirlendi.

'DAHA ÖNCE DE SATTIK, KİMSE ÖLMEDİ'

Karı- koca Bağcılar'da gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan Türkmenistan uyruklu Aghazjhan O. ve eşi Amangün D. emniyette verdikleri ifadelerinde içki yapımında kullandıkları alkolün sahte olduğunu bilmediklerini belirterek "Daha önceden de oradan alkol aldık ve içki yaparak sattık. Bugüne kadar kimse ölmedi. Aldığımız alkolün sahte olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenildi.

TEDARİKÇİLER TUTUKLANDI

Öte yandan şüphelilerin alkol aldıklarını söyledikleri Fatih Nişanca Mahallesi'nde bulunan dükkana da polis tarafından baskın yapıldı. Baskın sırasında gözaltına alınan işyeri sahipleri Aydın A. ile Mehmet K.'nın ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada 29 litre sahte içki bulunduğu, ayrıca depolarında aramaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin Kağıthane, Sarıyer, Bağcılar, Bayrampaşa ve Fatih ilçelerindeki alkol yüzünden meydana gelen 5 olayın failleri oldukları iddia edildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan ve 10 kişinin ölümü 5 kişinin de entübe edilmesinden sorumlu oldukları belirtilen karı koca işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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