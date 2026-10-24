Muğla'daki sahte ihale operasyonunda Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'daki sahte ihale operasyonunda Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz tutuklandı

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Muğla\'daki sahte ihale operasyonunda Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz tutuklandı
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Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz, 13 ilde eş zamanlı yürütülen sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi soruşturmasında tutuklanan 18 kişi arasında yer aldı. Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 15'i adli kontrolle serbest kalırken 2'si için ev hapsi kararı çıktı. Savcılığa göre yapılmadığı halde yapılmış gösterilen işlerin bedeli yaklaşık 2,58 milyar lira.

Muğla merkezli 13 ilde düzenlenen sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgesi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlunun da aralarında bulunduğu 35 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 22'si sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi, 13'ü ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18'i tutuklandı. İki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 20 Ekim'de, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, soruşturmada, 34 şirkete ait 35 ihale evrakının sahte olduğu, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise Milas Belediyesince onaylandığı tespit edilmişti.

AYNI IBAN, KOPYALANMIŞ İMZALAR

Bilirkişi incelemesinde, şirketlerin başvuru dosyalarında aynı banka hesap numarası, vergi kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin kullanıldığı belirlendi. SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, şirket evraklarında aynı mali müşavir bilgilerinin farklı sicil numaralarıyla yer aldığı ve belgelerdeki imzaların farklı olduğu tespit edilmişti.

İncelemede ayrıca banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazıyla yazılan karşılıklarının uyuşmadığı, geçici kabul tutanaklarındaki imzaların kopyalandığı ve belgelerin tek elden hazırlandığı yönünde bulgulara ulaşılmış, yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin toplam ihale bedeli 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak hesaplanmıştı.

25 KAMU İHALESİNE GİRDİLER

Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelere göre, söz konusu evraklarla düzenlenen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirket, toplam bedeli 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olan 25 kamu ihalesine katılmış, şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği belirlenmişti.

Kaynak: AA
Milas BelediyesiFevzi TopuzEv hapsi3. SayfaGüncelMilasMuğlaSon Dakika

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