Sahte Mesajla Dolandırıcılık Girişimi - Son Dakika
Sahte Mesajla Dolandırıcılık Girişimi

20.10.2025 11:09
Avukat Nazlı Yılmaz, adının izinsiz kullanılarak dolandırıcılık amaçlı sahte mesajlar gönderildiğini açıkladı.

1) AVUKATIN ADIYLA SAHTE MESAJLA DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

ADANA'da Avukat Nazlı Yılmaz (27), adının izinsiz kullanılarak vatandaşlara 'Karayollarına geçiş borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu en kısa zamanda ödeyiniz. Aksi takdirde icra takibi yapılacaktır' içerikli sahte mesajlar gönderilip, dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, "İnsanlarımız paralarını kolay kazanmıyor; ilmek ilmek biriktirdikleri birikimlerini dolandırıcılara kaptırabiliyor. Bu nedenle kişisel verilerin daha sıkı korunması ve bu tür dolandırıcılık vakalarına fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyoruzö dedi.

Kentte görev yapan Avukat Nazlı Yılmaz, son dönemde adının izinsiz şekilde kullanılarak vatandaşlara 'Karayollarına geçiş borcunuz bulunmaktadır' içerikli sahte mesajlar gönderildiğini, sahte linkler aracılığıyla ödeme yapılmasının istendiğini tespit etti. Vatandaşların kişisel bilgilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini fark eden Yılmaz, çok sayıda kişinin mağdur olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Yılmaz, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ADIMA SAHTE MESAJLAR ATILIYOR

Yılmaz, yaklaşık 2 haftadır tanımadığı kişiler tarafından aranıp mesajlar aldığını, bu kişilere kendi adı kullanılarak 'Karayollarına geçiş borcunuz bulunmaktadır, borcunuzu en kısa zaman içerisinde ödeyiniz. Aksi takdirde icra takibi yapılacaktır ' içerikli mesajlar gönderildiğini belirtti. Mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Aramaların gerekçesini sorduğumda, muhataplara mesajlar gidildiğini, mesaj sonunda ise 'Avukat Nazlı Yılmaz' adı kullanılarak ödeme linki verildiğini öğrendim. Mesajlarda 'ödeme linkiniz şuradadır' tarzında yönlendirmeler yapılıyor. Taraflar beni aradığında bunun dolandırıcılık vakası olduğunu anladım; sürecin benim kontrolüm dışında yürütüldüğünü ve adımın iznim olmadan kullanıldığını tespit ettik. Ülkemizde dolandırıcıların farklı yöntemlerle kamu kuruluşları ile çeşitli avukat ve savcı isimlerini kullanarak mağduriyet yarattıkları bilinmektedir. Konuyla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundukö dedi.

'KİŞİSEL VERİLERİMİZ ELE GEÇİRİLDİ'

Avukat Yılmaz, "Beni arayanların çoğu 60 yaş üzeri, emekli ve evinde vakit geçiren vatandaşlarımız. Görünen o ki bu kitleye doğrudan ulaşılmış. Nereden ele geçirildiği net olmamakla birlikte, bir panel sistemi üzerinden para karşılığında iletişim bilgilerinin satın alındığına dair ciddi şüphelerimiz var. Kişisel verilerin daha sıkı korunması ve bu tür dolandırıcılık vakalarına fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir vatandaş, telefonuna gelen SMS veya aramalara itibar ederek para göndermemeli. Bu kişilerin tespiti için savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve sürecin takipçisiyizö diye konuştu.

'KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN'

"İnsanlarımız paralarını kolay kazanmıyor; ilmek ilmek biriktirdikleri birikimleri, çocuğunun düğün parası ya da ailesinin son ihtiyaçları için ayırdıkları paraları dolandırıcılara kaptırabiliyorö diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yıllarca çalışan, emek eden vatandaşlarımızın birikimleri bu tür dolandırıcılık olaylarıyla yok oluyor. Vakalar giderek artıyor. Birçok olayda asıl dolandırıcılar tespit edilemediği için, hesap numarasını kullandıran veya telefonuyla işlem yaptırılan vatandaşlarımız cezai sorumlulukla karşılaşıp cezaevine girebiliyor. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Kamu kurumları borç bildirimlerini SMS veya telefonla link göndererek talep etmez. Eğer borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, ilgili kamu kuruluşuna şahsen başvurabilir veya e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Bu tür resmi kurumların dışından gelen mesajlara ve aramalara itibar etmemeniz, gelen linklere tıklamamanız ve kişisel bilgilerinizi paylaşmamanız hayati önem taşır. Bu suçtan kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz; çünkü mağdur sayısının yüzlerce, hatta binlerce kişiye ulaşmasından endişe ediyoruz. Olayın çözülmesini talep ediyor, vatandaşları bu tür mesajlara, aramalara ve bildirimlere kesinlikle itibar etmeyip, resmi kurumlar tarafından teyit edilmediği sürece hiçbir ödeme yapmamaları konusunda uyarıyoruz.ö

Kaynak: DHA

