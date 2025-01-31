Sahte Panel Sistemiyle 68 Şüpheli Gözaltında

Güncel

İSTANBUL merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda sahte panel sistemi üzerinden kişilere ait verileri elde edip bu verileri sosyal medyada paylaşan ve satanlara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'panel' adı verilen illegal sorgulama sistemi üzerinden elde edilen bazı bilgilerin devlet güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını tespit etti. Ekipler bunun İstanbul merkezli 25 ilde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu savcılığı şüphelilerin ifadelerini tamamladı. 35 şüphelinin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla ifadesi Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca görevlendirilen 4 savcı tarafından alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları,18'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığının, hakimliğe yazdığı sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

Güncel bir örneklendirme vermek gerekirse 2003 yılında Amerika, Irak'ı işgal ettiğinde yapılan ilk işlerden biri nüfus ve tapu kayıtlarına müdahale etmek olmuştur. Nüfus kaydının yazılı olarak tutulmadığı zamanlarda ise mezar taşları bile bir devletin var olduğuna ya da hak sahibi olduğuna dair önemli bir delil teşkil etmektedir. Dolayısıyla nüfus kayıtlarının bir devletin güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğu hususu yadsınamaz bir gerçektir. Vatandaşlık numarasıyla sorgulama yapılan MERNİS sisteminin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu aşikardır. Gizli olan bilginin ele geçiriliş şekli ile ilgili yaptığımız değerlendirmede, fail ya da faillerin sadece panel sistemi uygulayıcısı değil, sistemi kuran ve verileri sürekli güncelleyen konumunda olması halinde eylemin aynı zamanda, TCK 244/2 ve 244/3 maddesi uyarınca da değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

Şüphelilerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla elde edip sızdıktan sonra ya da verileri sızıntı yolu ile bizzat temin eden şahıslardan aldıktan sonra alınan verileri panel adı verilen sorgulama ekranına taşıdığı aktarılan yazıda, illegal bir sorgu ekranı yaparak internet ortamında para ve sanal alemde itibar kazanmak amacıyla yükleyerek haksız menfaat temin ettikleri aktarıldı. Yazıda, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, salıverilmeleri halinde Adli Bilişim Raporunda isimleri geçen ve fakat haklarında işlem yapılmamış tanıklar ile ilgili baskı yapma ihtimalinin bulunduğu da belirtilerek tutuklanmaları talep edildi.