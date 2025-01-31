Sahte Panel Sistemiyle 68 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sahte Panel Sistemiyle 68 Şüpheli Gözaltında

Sahte Panel Sistemiyle 68 Şüpheli Gözaltında

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla 25 ilde sahte panel sistemi kullanarak kişisel verileri ele geçirip paylaşan 68 şüpheli gözaltına alındı. 50'sinin tutuklanması talep edildi.

31.01.2025 20:37  Güncelleme: 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda sahte panel sistemi üzerinden kişilere ait verileri elde edip bu verileri sosyal medyada paylaşan ve satanlara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'panel' adı verilen illegal sorgulama sistemi üzerinden elde edilen bazı bilgilerin devlet güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını tespit etti. Ekipler bunun İstanbul merkezli 25 ilde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 35'i çocuk 68 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu savcılığı şüphelilerin ifadelerini tamamladı. 35 şüphelinin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla ifadesi Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca görevlendirilen 4 savcı tarafından alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan 68 şüpheliden 50'si tutuklanmaları,18'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığının, hakimliğe yazdığı sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:

Güncel bir örneklendirme vermek gerekirse 2003 yılında Amerika, Irak'ı işgal ettiğinde yapılan ilk işlerden biri nüfus ve tapu kayıtlarına müdahale etmek olmuştur. Nüfus kaydının yazılı olarak tutulmadığı zamanlarda ise mezar taşları bile bir devletin var olduğuna ya da hak sahibi olduğuna dair önemli bir delil teşkil etmektedir. Dolayısıyla nüfus kayıtlarının bir devletin güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğu hususu yadsınamaz bir gerçektir. Vatandaşlık numarasıyla sorgulama yapılan MERNİS sisteminin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu aşikardır. Gizli olan bilginin ele geçiriliş şekli ile ilgili yaptığımız değerlendirmede, fail ya da faillerin sadece panel sistemi uygulayıcısı değil, sistemi kuran ve verileri sürekli güncelleyen konumunda olması halinde eylemin aynı zamanda, TCK 244/2 ve 244/3 maddesi uyarınca da değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz."

Şüphelilerin devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken MERNİS veri tabanı ve entegre olduğu diğer bilişim sistemlerine yetkili kullanıcıların şifrelerini çeşitli yollarla elde edip sızdıktan sonra ya da verileri sızıntı yolu ile bizzat temin eden şahıslardan aldıktan sonra alınan verileri panel adı verilen sorgulama ekranına taşıdığı aktarılan yazıda, illegal bir sorgu ekranı yaparak internet ortamında para ve sanal alemde itibar kazanmak amacıyla yükleyerek haksız menfaat temin ettikleri aktarıldı. Yazıda, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, salıverilmeleri halinde Adli Bilişim Raporunda isimleri geçen ve fakat haklarında işlem yapılmamış tanıklar ile ilgili baskı yapma ihtimalinin bulunduğu da belirtilerek tutuklanmaları talep edildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Operasyon, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Panel Sistemiyle 68 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 02:10:56. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte Panel Sistemiyle 68 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.