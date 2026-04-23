Sahte Site Dolandırıcılığına Suç Duyurusu

23.04.2026 12:59
Ankara'da İsmail Özmen, işyeri ismi kullanılarak sahte yedek parça satışı yapan dolandırıcılara karşı savcılığa başvurdu.

ANKARA'da otomobil yedek parça sektöründe faaliyet gösteren esnaf İsmail Özmen (46), kendi iş yerlerinin ismi kullanılarak kurulan sahte internet sitesinden hayali yedek parça satıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Yıldız Sanayi Sitesi'nde 30 yıldır kuzenleriyle birlikte otomobil yedek parçası dükkanı işleten İsmail Özmen, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin iş yerinin ismini kullanıp, kurdukları sahte internet sitesi ve sanal medya hesaplarından hayali yedek parça satarak dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özmen, suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin sahte sitelerdeki sözde ürün görüntülerini vatandaşlara iletip, banka hesaplarına para transferi gerçekleştikten sonra ürün teslimi yapmadıklarını, mağdur olan vatandaşların ise sitede iş yerinin ismi kullanıldığı için kendisine başvurduklarını iddia etti. Özmen, yaklaşık 1 yıldır devam eden bu durum nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini söyleyerek, şüphelilerin tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

'PARAYI ALIP ENGELLİYORLAR'

Özmen, kendi firmalarıyla hiçbir ilgisi olmayan kişiler tarafından açılan sahte internet sitesi ve hesaplardan vatandaşlara sözde yedek parça satışı yapıldığını söyleyerek, "Bizim dükkanımızın tabelasını ve dükkan kartımızı kopyalamışlar. O tabelaya ve karta kendi telefon numaralarını ekleyerek müşterilerimize güven vermişler. Bizim dükkanımızla aynı isimde bir site açmışlar. Bu site üzerinden müşterilere kendi IBAN'larını paylaşarak dolandırıcılık yapıyorlar. Adamlar konuya gayet vakıf; herhangi bir müşterimiz bir ürün sorduğu zaman yok demiyorlar. Ürün hakkında yeterli bilgiye ve donanıma sahipler, her şekilde satış yapabiliyorlar. Parayı alıyorlar sonra da engelliyorlar" dedi.

'DÜKKANIMIZI YAKMAKLA TEHDİT EDENLER OLDU'

Dolandırılan kişilerin kendilerine ulaştığını ve tepki gösterdiğini belirten Özmen, yaşadıkları mağduriyetin giderek büyüdüğünü dile getirerek, "Bize ulaşan insanlar dolandırıldıkları için haklı olarak sinirli oluyor. Ama bu işin bizimle hiçbir ilgisi yok. Buna rağmen ağır hakaretler, küfürler ve tehditler alıyoruz. Dükkanımızı yakmakla tehdit edenler bile oldu. Dün yeğenim Hasan'a açılan telefonlar artık bardağı taşıran son damla oldu bizim için. Şehir dışından arayan bir müşteri bu dolandırıcılık ağına takılmış ve mağdur olmuş, bizden ürün almamasına rağmen çocuğu canıyla tehdit etmiş. Adamın canı yanmış, kendince haklı ama bizim bu işle ilgili hiçbir kabahatimiz yok" diye konuştu.

Özmen, savcılık ve emniyet birimlerine gerekli şikayetleri yaptıklarını söyleyerek, "Gerekli belgelerimiz elimizde mevcut. Müşterilerimiz de bize ödediği dekontları sürekli atıyor. Ama bu işin muhatabı biz değiliz. Buna rağmen iş yapamaz hale geldik. Bugün bizim esnaf olarak dükkanımızda siftah yokken adamlar günlük 500 bin lira, 1 milyon lira gibi hasılatlar elde ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'BU SIKINTIYI BİRÇOK ESNAF YAŞIYOR'

İsmail Özmen'in yeğeni Hasan Özmen (19) ise "Dün bir müşterimiz bizi aradı. Bizden şanzıman aldığını söyledi. Fakat bizden değil dolandırıcıdan almış. Daha sonra tehdit ve hakaret etti. Fakat bunun bizle bir alakası yok. Bu sıkıntıyı sanayide birçok esnaf yaşıyor. Bu şekilde internet dolandırıcılığı artık yaygın bir yöntem haline geldi. Bu sektör üzerinden para kazanıyorlar. Yetkililerden bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte Site Dolandırıcılığına Suç Duyurusu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:05
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
09:53
17 yıldır aranan Yusuf’la ilgili “Tuncay Sonel“ detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
SON DAKİKA: Sahte Site Dolandırıcılığına Suç Duyurusu - Son Dakika
