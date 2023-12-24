Şair Ahmet Murat Özel, hayat hikayesini ve mesleki tecrübelerini anlattı

Şair Ahmet Murat Özel, "Ustasıyla Muhabbet" söyleşisine konuk olarak hayat hikayesini ve mesleki tecrübelerini anlattı.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre etkinlik, gazeteci Yazar Nuriye Çakmak Çelik'in sunumuyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Özel, konuşmasında nesiller arasındaki farklılığa dikkati çekerek, "Biz, çocuklara kıyamıyoruz, sorumluluk yükleyemiyoruz onlara, onların risk almasını çok istemiyoruz, alacakları muhtemel riskleri temizliyoruz, onların önlerini açıyoruz." dedi.

Bu yaklaşımın çocukları kırılgan hale getirdiğini dile getiren Özel, "Biz böyle olduk ama bizden önceki nesil böyle değildi. Herhalde birçoğumuzun babası da böyle değildir. Onlar bizi 'başının çaresine bak' şeklinde büyüttü. Çünkü rahmetli, 5-6 aylıkken babasını kaybetmiş, 8-10 yaşında annesini kaybetmiş. Dolayısıyla 12-13 yaşına kadar 2-3 kardeş bir evde hayatlarını çevirmişler. Sonra evlatlık alınmış, kendi kendine okumuş etmiş." şeklinde konuştu.

"Bir işte netice almak için o işin dünyanızı doldurması gerekiyor"

Özel, şiirdeki başarısından hareketle mesleki başarının sırrına dair, "Gördüğüm şu; bir meslekte netice almak için, bir işte, herhangi bir işte netice almak için o işin sizin dünyanızı dolduruyor olması gerekiyor. Yani hangi iş yapılırsa yapılsın, sizden fedakarlık isteyen bir yolculuk başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında hikayeler anlatan ve halen hikaye okumayı sevdiğini ifade eden Özel, "Dünyanın bir idealle ve o idealin uçlarıyla, o ideali besleyecek olan çabalarla doldurulması gerekiyor. Hele uğraştığınız iş zihinle alakalı bir işse." görüşünü paylaştı.

Söyleşinin ardından şair Özel, katılımcıların sorularını cevapladı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan şair, çevirmen, editör, radyo ve televizyon programı sunucusu Ahmet Murat Özel, TRT 2 kanalında kültür-edebiyat programı hazırlayıp sunuyor ayrıca Nihayet adlı edebiyat dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyor.