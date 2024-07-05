Şair Erdem Bayazıt'ın vefatının 16. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Şair Erdem Bayazıt'ın vefatının 16. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen anma töreninde, şair Erdem Bayazıt için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Bayazıt'ın Türk şiirinde Müslüman duyarlılığını temsil eden önemli bir şair olduğunu belirtti. Ayrıca Bayazıt'ın iyi bir edebiyatçı ve örnek bir öğretmen olduğu vurgulandı. Bıyıklı, Erdem Bayazıt ve Yedi Güzel Adam olarak anılan arkadaşlarının, Müslümanların edebi ve kültürel sahada olmaları için çalıştıklarını ifade etti.

05.07.2024 21:41
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Şair Erdem Bayazıt, vefatının 16. yıl dönümde Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabrinde yad edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen anma töreninde, şair için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdem Bayazıt'ın Türk şiirinde Müslüman duyarlılığını temsil eden en önemli şairlerden birisi olduğunu söyledi.

Bıyıklı, Bayazıt'ın Mehmet Akif Ersoy gibi "gür sesli" bir şair olduğuna dikkati çekerek, "Erdem Bey, Müslümanların dertleriyle dertlenen, kendi medeniyetinin kaybolan yanlarına üzülen, Batılılaşma serüvenine karşı direnen bir kültür savaşçısıydı. O bir medeniyet savunucusu olarak şiiri, iman için bilen ve şiirini inancına adayan bir şairdi. Dolayısıyla yaşadığı dönemde hem Türkiye'deki hem de dünyadaki Müslümanların sorunlarını şiirine taşıyan, onlara ümit ve direniş ruhu aşılayan, başkaldıran bir kişiliğe sahipti. Biz, Erdem Bayazıt'ı zulme karşı başkaldıran bir şair olarak tanıyoruz." dedi.

Bayazıt'ın iyi bir edebiyatçı olduğu kadar aynı zamanda örnek bir öğretmen olduğunu da vurgulayan Bıyıklı, şunları aktardı:

"Öğretmenlik yaptığı dönemlerde, özellikle 12 Eylül öncesinde ve sonrasında gençlerin silahla çatışmalara girdiği, sağ-sol kavgalarına dahil olduğu bir ortamda, yanındaki yöresindeki gençlere kanat gerip, onları kitaba, okumaya, kültüre çağıran birisidir. Bayazıt, gençleri bu karanlık dönemde hem koruyor hem de kültürel anlamda kendilerini yetiştirmesi için onlara yol gösteriyor. Bu, onun bizlere örnek olması gereken en önemli özelliklerinden birisidir. Bütün bunların yanı sıra o, Maraşlı birisidir. Yerli ve mahalli bir tarafı vardır ama ayın zamanda cihan şümul bir duyarlılığa sahiptir. Afganistan ve Bosna'daki bütün acıları ve yaşanmışlıkları, edebiyatına taşımış ve şiirinin bir parçası kılmıştır. Bu günümüz şairleri için de önemli mesajlar taşıyan bir durumdur."

"Edebiyat sahasında bir ekol oluşturmaları Türk edebiyatı içinde önemli bir nirengi noktasıdır"

Mahmut Bıyıklı, Erdem Bayazıt ve edebiyat dünyasında Yedi Güzel Adam olarak anılan arkadaşlarının, Müslümanların edebi ve kültürel sahada olmaları için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Yedi Güzel Adam'ın çıkardıkları dergilerle ve hazırladıkları yayınlarla daima bir davanın etrafında bir araya geldiklerini altını çizen Bıyıklı, şöyle konuştu:

"Bu anlamda, onlar nasipli insanlardır. Çünkü aynı ruh ve duyarlılıktaki arkadaş ortamı onlar için çok büyük bir imkan olmuştur. 'Yedi Güzel Adam' olarak bilinen bu grubun oluşması, edebiyat sahasında bir ekol oluşturmaları ve iz bırakmaları Türk edebiyatı içinde önemli bir nirengi noktasıdır diye düşünüyorum. Erdem Bey'in de içinde olduğu bu ortamın, toplumumuzun zor dönemlerindeki son derece kıymetli faaliyetleri, kendilerinden sonraki nesiller için hem beslemiş hem de onlara bir kılavuz olmuştur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şair Erdem Bayazıt'ın vefatının 16. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şair Erdem Bayazıt'ın vefatının 16. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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