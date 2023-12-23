Şairler Filistin halkına destek için toplandı

Yayın hayatını İstanbul'da sürdüren edebiyat dergilerinin organizasyonuyla çok sayıda şair, Filistin halkının acılarını paylaşmak üzere Üsküdar Meydanı'nda toplandı.

Yedi İklim, Ay Vakti, Dil ve Edebiyat, Mekteb-i Üsküdar, İstanbul Birnokta ve Aydos dergisi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Filistin halkına destek şiirleri okundu.

Üsküdar Meydanı III. Ahmet Çeşmesi önünde Zehra Emekdar'ın sunumuyla gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Müstakim Haksal yaptı.

Haksal, şairlerin kalplerinin Filistin için çarptığına dikkati çekerek, "Dizeleri soylu bir sevda gibi akan, öfkesini haksızlığa karşı bir namlu gibi doğrultan, başta Gazze olmak üzere dünyada zulüm gören bütün kardeşleri için elinden geleni yapan şairlerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum." dedi.

"İnsanın vicdanını sızlatan büyük bir acı ile yaşıyoruz"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan şair Mürsel Sönmez, 21. yüzyılın en çok insan öldürülen yüzyıl olarak tarihe geçebileceğini belirterek, "8 milyar insanın yaşadığı bir dünyada bir toplumu zalim, zorba bir çete katlededuruyor. İnsanın vicdanını sızlatan, bütün ahlaki değerleri altüst eden büyük bir acı ile yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Sönmez, Gazze'de yapılan zulümleri hissetmek için insan olmanın yeterli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İnsan olmak, hemcinslerine yönelik böyle bir saldırganlığa refleks göstermeyi gerekli ve zorunlu kılıyor. Elbette insanlar içinde gönülleri en duyarlı olan insanlar, şairler olmalıdır ki; onların buna karşı bir ses çıkartmamaları mümkün değildi. Burada gönüllü bir şekilde bir araya gelen şairler, bir de şairlerin dilinden eylem gerçekleştiriyorlar. Çok insanca bir şey yapıyorlar. Türkiye olarak, millet olarak, Müslüman olarak, birey olarak bir şey yapıyorlar."

"Yaşamın kutsallığına dair söz söylemek bizim boynumuzun borcudur"

Şair ve yazar Sıddık Ertaş, yeryüzündeki zulümlere karşı direnmenin şairlerin en temel görevlerinden olduğuna dikkati çekerek, "Direniş, Peygamber efendimizin buyurduğu gibi, eliyle, diliyle ve kalbiyle olur. Kendini Müslüman şair olarak tanımlayan kişiler bunu gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Şair olarak dilimizden bir şeyler geliyor ve şiir söyleyebiliyoruz. Söz söylemeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşamın kutsallığına dair söz söylemek bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Şair ve yazar Suavi Kemal Yazgıç da İsrail'in, yaptığı terörle bütün insanlığı sözün bittiği yere sürüklemek istediğinin altını çizerek, sözün bittiği yerde şiirin bu barikatı yıkacak tek araç olduğunu dile getirdi.

Şair Ercan İriş ise sanatçıların toplumların sıkıntılarına duyarlı insanlar olduğuna işaret ederek, "Biz bugün bu büyük kedere en azından kalemlerimizle karşı çıkmak amacıyla toplandık. Bütün Müslüman aleminde yaşanan sıkıntılar bizi derinden yaralıyor. Bu kederi bir nebze olsun anlatmak için toplanmış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe, şairler Abdullah Yalın Karadağ, Adem Turan, Adnan Berber, Ahmet İşler, Alper Gencer, Asya Hidar, Aykağan Yüce, Betül Zarifoğlu, Emine Savaş, Ercan İriş, Fatih Demirel, Fatih Memiş, Ferman Karaçam, Gökhan Serter, Halil İbrahim Peşmen, Hayrettin Taylan, Henna, Hector Hernandez, Hüseyin Akın, İlhan Kurt, İsan Kutluay, İshak Aslan, Merve Nur Çokol, Mustafa Harun Şahin, Mustafa Karasoy, Mustafa Özel, Mürsel Sönmez, Nurettin Durman, Osman Koca, Ömer Hatunoğlu, Ömer Tolgay, Özcan Ünlü, Recep Garip, Sami Uluğ, Serdar Kacır, Sıddık Ertaş, Suavi Kemal Yazgıç, Şakir Kurtulmuş, Şeref Akbaba, Üzeyir İlbak, Uğurcan Güler, Yavuz Selim Yaylacı ve Yunus Berk Üstün katıldı.