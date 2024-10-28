SAK Timleri 29 Ekim'i Su Altında Kutladı - Son Dakika
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SAK Timleri 29 Ekim'i Su Altında Kutladı

Jandarma SAK timleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Antalya Kaş'ta 60 metre dalışla kutladı.

28.10.2024 11:17
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Jandarma Genel Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, Antalya Kaş'ta 60 metre dalış yapıp, su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarında yayımlanan klipte, SAK timlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Antalya Kaş'ta düzenlediği Elektronik Kapalı Devre Dalış Sistemi ile 60 metre dalış faaliyetine yer verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırlanan 45 saniyelik klipte, SAK timlerinin su altında açtıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu Türk bayrağı çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.

Kaynak: AA

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