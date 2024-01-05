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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Yüce, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Yüce, deprem, Gazze, çevre-yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy vererek, Anadolu Ajansının faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 10:43,
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Yüce, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" ve Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" fotoğraflarını, " Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" ile Belal Khaled'in "Anneye Bakış" fotoğraflarını tercih eden Yüce, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" ve Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor" kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler" ve Alexander Manzyuk'un "Kızak köpekleri" fotoğraflarına oy verdi.

Yüce, 2023'ün çok farklı bir yıl olarak yaşamlarına girdiğini belirterek, şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına yıl boyunca devam edildiğini söyledi.

Sakarya'nın daha önce deprem geçirmiş kent olarak farklı bir duyarlılık gösterdiğini aktaran Yüce, deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.

Yüce, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze'dekiler bizim kardeşimiz. Yaklaşık 3 aydır da Gazze'yle yatıp kalkıyoruz. Filistinli kardeşlerimize destek vermek için elimizden gelen gayretleri sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak da katkılarımız var." diye konuştu.

Anadolu Ajansının faaliyetlerinin Türkiye için önemine işaret eden Yüce, çalışanlarının olayları yakından takip ederek ülke ve dünya kamuoyuna duyurduğunu kaydetti.

Yüce, 2023'ün acılarla geçen bir yıl olduğunu belirterek, "Buradan da çevreyle yaşamla haber ve sporla ilgili kareler çekilmiş. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Kendimce beni daha çok etkileyen kareleri oyladım. Karelerin hepsi değerli, hepsi acılı ama ben gönlümce olanları da burada işaretlemiş oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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