Oyuncu Bade İşçil Adalar'a giderken otobüs durağında kameralara yansıdı - Son Dakika
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Yaşam

Oyuncu Bade İşçil Adalar'a giderken otobüs durağında kameralara yansıdı

Oyuncu Bade İşçil Adalar\'a giderken otobüs durağında kameralara yansıdı
05.07.2025 08:48
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Göz alıcı projelere ara veren Bade İşçil, bu kez Adalar'a gitmek üzere halk otobüsüne binerken görüntülendi. Valiziyle durağa gelen oyuncu, salaş tarzıyla dikkat çekti. "İlk otobüse bineceğim, sonra aktarma yapacağım" diyen İşçil, sade yaşam tercihini bir kez daha gözler önüne serdi.

Göz alıcı oyunculuğu ve sade zarafetiyle her zaman ilgi odağı olmayı başaran Bade İşçil, bu kez alışılmışın dışında bir görüntüyle gündeme geldi. Ne kırmızı halıda ne de elit bir davette... Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, İstanbul'un kalabalığı içinde valiziyle halk otobüsüne binerken kameralara takıldı.

SALAŞ ŞIKLIK, MÜTEVAZI YOLCULUK

Bir dönem "Ezel", "Kuzey Güney" ve "Ufak Tefek Cinayetler" gibi büyük ses getiren yapımlarda rol alan Bade İşçil, ekranlara verdiği ara sonrası kameralardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Lüks yaşam tarzıyla da zaman zaman konuşulan oyuncu, bu kez son derece sade kıyafetleri, valizi ve salaş tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Bade İşçil Adalar'a giderken otobüs durağında kameralara yansıdı

Sabah'ın haberine göre, otobüs durağında beklerken görüntülenen İşçil, gazetecilerin sorularını geri çevirmedi. Ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştiren oyuncu, rotasını da paylaştı: " Büyükada'ya gidiyorum. İlk halk otobüsüne bineceğim, sonra aktarma yapacağım."

"UZUN ZAMANDIR İŞİM YOK" DEMİŞTİ

Bade İşçil daha önce verdiği bir röportajda, "Uzun zamandır işim yok, lüks harcama yapmıyorum" ifadeleriyle gündem olmuştu. Bu sözleri, kariyerinde seçici davrandığını ve hayatında sadeleşmeyi tercih ettiğini düşündürmüştü. Son görüntüsü ise bu açıklamalarla oldukça örtüşür nitelikteydi.

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Son Dakika Yaşam Oyuncu Bade İşçil Adalar'a giderken otobüs durağında kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Bade İşçil Adalar'a giderken otobüs durağında kameralara yansıdı - Son Dakika
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