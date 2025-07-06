Texas'ta Sel Felaketi: 32 Kayıp, 14'ü Çocuk

Texas'ın merkezinde yaşanan ani sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'ü çocuk olmak üzere 32'ye yükseldi. Kayıpların bulunması için Guadalupe Nehri boyunca yoğun arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sel suları cuma sabahı bir saatten kısa sürede 8 metreye yükseldi. Birçok kişi ani baskına uykuda yakalandı. Yetkililer, Kerr County'deki Guadalupe Nehri kıyısında bulunan Hristiyan gençlik kampı "Camp Mystic"te 27 çocuğun kayıp olduğunu açıkladı. Vali Yardımcısı Dan Patrick, kayıpların çoğunun 12 yaşın altındaki kız çocukları olduğunu bildirdi. Kamp yönetimi, ailelerle bağlantı kurulamayan tüm çocukları kayıp olarak kabul ettiğini duyurdu.

Yetkililer şimdiye kadar 850 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ettiklerini açıkladı. Ancak özellikle tatil nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçiler sebebiyle toplam kayıp sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Vali Abbott: "İşimiz bitene kadar durmayacağız"

Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Texas Valisi Greg Abbott, eyalette genişletilmiş afet ilanı imzaladığını duyurarak, "Bu bir kurtarma operasyonudur, enkaz kaldırma değil. Her mağduru bulana kadar çalışmalarımız sürecek" dedi.

Trump yönetiminden destek sözü

ABD Başkanı Donald Trump, yerel yetkililerle koordinasyon içinde olduklarını belirtirken, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Başkan Trump'ın can kayıplarından "yıkıldığını" söyledi. Noem, federal hükümetin bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri göndereceğini ve tüm imkanlarla desteğe hazır olduklarını duyurdu.

Yeni yağışlar endişe yaratıyor

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), hafta sonu boyunca bölgede 5 ila 12 cm yağmur beklendiğini açıklarken, bazı bölgelerde yağış miktarının 25 cm'ye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, henüz selin etkilerinden kurtulamayan bölgelerde yeni taşkın riskini artırıyor.

Travis County'de de can kaybı

Texas'ın merkezinde yer alan Travis County yetkilileri, iki kişinin daha sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. - TEXAS