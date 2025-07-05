Zeydan Karalar Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturma kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evraklar incelendi. Yapılan incelemeler sonrası bu çerçevede haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı.

BELEDİYE VE EVİNDE ARAMA YAPILDI

Karalar'ın gözaltına alınmasının ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Adana Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Karalar'ın evinde arama yaptı.

ZEYDAN KARARLAR NE İLE SUÇLANIYOR?

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket sahiplerinden haksız maddi kazanç sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

KARALAR'IN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR

Ayrıca Karalar'ın gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı. Karalar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna Karalar, "Valla niçin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Etkili basını, etkili siyasetçileri susturmak istiyorlar" yanıtını verdi.