CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde, gözaltındaki Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye destek ve operasyona tepki amacıyla toplanan kalabalığa hitap eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Emir'in L3, l4 kemiğinde kırıklar tespit edildi.
CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, şu an için açıklama yapmayacaklarını, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.
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