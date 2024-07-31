Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Denetimlerine Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 16 ilçede denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Serdivan ve Sapanca'daki kafe, restoran ve lokantalarda tarife ve fiyat listesi denetimi yaparak fahiş fiyat uygulayan işletmelere işlem yapıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi, özel bireyler için animasyon film gösterimi düzenleyerek keyifli anlar yaşatıyor. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek yaz festivalinde hemşehri buluşmaları, konserler, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri ve film gösterileri yer alacak.

31.07.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 16 ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Serdivan ile Sapanca'daki kafe, restoran ile lokantalara yönelik tarife ve fiyat listeleri konusunda denetim gerçekleştirdi.

İşletmelerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını kontrol eden zabıta ekipleri, fahiş fiyat uygulayan işletmeler hakkında işlem yaptı.

16 ilçede eş zamanlı denetime çıkan zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı, huzuru ve tüketim güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

Özel bireylere film gösterimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel bireyler için animasyon film gösterimi düzenlendi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan özel bireyler, hayal gücünün sınır tanımadığını anlatan film gösterimiyle keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda fotoğraf çekilen katılımcılar, yetkililere teşekkür etti.

-Büyükşehir Belediyesinden yaz festivali

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yaz festivali düzenlenecek.

Millet Bahçesi'nde organize edilecek festivalde, hemşehri buluşmaları, konserler, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri, gölge oyunları ile film ve animasyon gösterileri yer alacak.

İlk kez hemşehri buluşmalarına ev sahipliği yapacak festivalde, Rumeli-Balkan, Kafkas, Anadolu, Karadeniz ve yerel kültür buluşmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Serdivan, Sapanca, Zabıta, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
23:04 Golleriyle mesajı vermiş bile Dzeko’dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:18:55. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Denetimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement