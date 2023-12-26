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Sakarya'da 46 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da 46 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da polisin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplamda 46 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Bir minibüste 5 kilo 600 gram, bir kamyonette ise 41 kilo 100 gram skunk bulundu. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya\'da 46 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
26.12.2023 - 19:03,
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SAKARYA'da, polisin düzenlediği 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 46 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a bir minibüsle uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, minibüsü TEM'in Sakarya geçişinde durdurdu. Minibüste yapılan aramada, 5 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği bir diğer operasyonda ise Bingöl'den bir kargo firmasına ait kamyonla İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi. Kamyon, Sakarya'da durduruldu. Kamyonda yapılan aramada, 41 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. 2 operasyonla ilgili toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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