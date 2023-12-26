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Sakarya'da 46 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da 46 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan iki araçta toplam 46 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, panelvanda 5 kilo 600 gram skunk ve kamyonda 41 kilo 100 gram skunk bulundu. Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya\'da 46 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı
26.12.2023 - 19:07,
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Sakarya'da durdurulan iki araçta toplam 46 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen panelvan, Anadolu Otoyolu'nun Arifiye kesiminde durduruldu.

Araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, saksıda toprağın altına zulalanmış paketlerde 5 kilo 600 gram skunk bulundu. Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında Bingöl'den kargo firmasıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının tespit edilmesi üzerine Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonda, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 41 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Bu olaya ilişkin İstanbul ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 2 zanlı yakalandı.

Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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