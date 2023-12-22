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Gazze'de Katliam Var Sergisi Kocaali'de Açıldı - Son Dakika
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Gazze'de Katliam Var Sergisi Kocaali'de Açıldı

Sakarya'da Kocaali Kaymakamlığı ve Belediyenin işbirliğiyle Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Gazze'de Katliam Var" sergisi açıldı.

Gazze\'de Katliam Var Sergisi Kocaali\'de Açıldı
22.12.2023 - 16:58,
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Sakarya'da Kocaali Kaymakamlığı ve Belediyenin işbirliğiyle Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan " Gazze'de Katliam Var" sergisi açıldı.

Kocaali ilçesindeki 15 Temmuz Zafer Meydanı'na yerleştirilen şövalelerde, AA muhabirlerinin çektiği 50 fotoğraf sergilendi.

Törende bir konuşma yapan Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, AA muhabirlerinin canlarını tehlikeye atarak bölgedeki durumun gözler önüne serilmesi için çalıştığını söyledi.

Fotoğrafların dünyaya aktarılması için bir vasıta olmaya çalıştıklarını dile getiren Koç, "Önemli olan buradaki gerçekliğin bütün dünyaya aktarılmasıdır. Gerçeğin ne olduğundan ziyade nasıl algılandığı daha önemli. Bu anlamda Anadolu Ajansı da kendi üzerine düşen vazifeyi muhabirleri ve bütün mensuplarıyla yerine getiriyor. Hepsine teşekkürlerimi arz ediyorum." diye konuştu.

Koç, AA'nın kuruluş sürecine değinerek, "Anadolu Ajansı, bugün Filistinlilerin yaşadığını bütün dünyaya aktarabilmek için görev icra ediyor. Bu anlamda kıymetli görevin zor şartlarda yerine getirilmesi önemli." dedi.

"Allah'tan Anadolu Ajansı ve onun gibi kuruluşlar var"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da Gazze'de üstü örtülmeye çalışılan zulmün hakiki yüzünü bütün dünyaya duyurmaya çalışan başta Anadolu Ajansı olmak üzere namuslu ve şerefli medyanın emeklerini Kocaali halkıyla paylaşmak, insanlığı ayağa kaldırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ateş altında kelle koltukta mücadele eden Gazzelileri ve basın mensuplarını selamlayan Acar, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin kurucularından Şeyh Ahmed Yasin'in hayatını anlattı.

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'e değinen Acar, "Bu katliamların 1940'lardan bu yana devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Allah'tan Anadolu Ajansı ve onun gibi şereflice oradaki zulmü göstermeye, bütün insanlığı uyarmaya ve bütün uyuyanları uyandırmaya çalışan kuruluşlar var." dedi.

Acar, Türk milletinin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dünyaya bu hakikati göstermek üzere hakkın ve hakikatin yanında yer alan onurlu ve haysiyetli bir topluluk olduğunu sözlerine ekledi.

"Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği görüntü ve fotoğraflar tarihe delil olarak geçecektir"

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ise 31 Mayıs 2010 yılında Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinde AA muhabiri olarak yer aldığını belirterek, serginin kendisini o günlere taşıdığını söyledi.

Velioğlu, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 20 bini geçtiğini, bunların çoğunun da çocuk ve kadınlardan oluştuğunu aktararak, öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye ulaştığını, AA muhabirlerinin ailelerinde de hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydetti.

İsrail'in gerçekleştirdiği yoğun bombardımana rağmen AA'nın Gazze'de habercilik mücadelesi sürdürdüğünün altını çizen Velioğlu, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği görüntü ve fotoğraflar, tarihe delil olarak geçecektir ve geçmeye şimdiden başlamıştır. Burada aslında Anadolu Ajansı muhabirleri bir yandan da uluslararası hukuk için delil toplamaktadır. Muhabirlerimizin bölgede çektiği fotoğraflarla İsrail'in Gazze'de fosfor bombası kullandığı da teyit edilmiştir." diye konuştu.

Velioğlu, saldırıların bir an önce sona ermesini temenni ederek, "İnşallah bir gün çocukların parklarda oynadığı, sahillerinde ailelerin vakit geçirdiği özgür Filistin ve özgür Gazze'nin fotoğraflarını yine bizim muhabirlerimiz çeker ve bu fotoğraflarla yeni bir sergi açarız." dedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Polat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Sinan Çileli'nin de katıldığı programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Kaynak: AA
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