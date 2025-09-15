SAKARYA'da feci kaza: İş insanı ve eşi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SAKARYA'da feci kaza: İş insanı ve eşi hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
SAKARYA\'da feci kaza: İş insanı ve eşi hayatını kaybetti
15.09.2025 16:39  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
SAKARYA\'da feci kaza: İş insanı ve eşi hayatını kaybetti
Haber Videosu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada, mobilya fabrikası sahibi ve eşi öldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Hendek ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tuna T. (55) idaresindeki 34 KJC 217 plakalı otomobil, aynı yöne giden U.K. yönetimindeki 67 DC 930 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan 67 DC 930 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü U.K. ile araçta bulunan Murat Korkmaz, eşi Havva Korkmaz ile diğer otomobildeki Tuna T. ve M.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Mobilya Fabrikası Sahibi ve Eşi Hayatını Kaybetti

İŞ İNSANI VE EŞİ KURTARILAMADI

Zonguldak'ta bir mobilya fabrikasının sahibi olduğu öğrenilen Murat Korkmaz ve eşi Havva Korkmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Korkmaz çiftinin Zonguldak'tan İstanbul'a hastaneye gittikleri öğrenildi. Tedavisi süren yaralılardan Tuna T.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Mobilya Fabrikası Sahibi ve Eşi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Murat Korkmaz, Güvenlik, Otomobil, Sakarya, Ekonomi, 3-sayfa, Marmara, Hendek, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAKARYA'da feci kaza: İş insanı ve eşi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Evden ceset kokusu geliyor’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi, gerçek bambaşka çıktı 'Evden ceset kokusu geliyor' ihbarı ekipleri alarma geçirdi, gerçek bambaşka çıktı
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Top çizgiyi geçti mi Fenerbahçe’den gol itirazı Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe'den gol itirazı
Markete gitti, tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verdi O anlar kameralarda Markete gitti, tuvalet kağıdı reyonunu ateşe verdi! O anlar kameralarda
Ahşap binada çıkan yangın Filipinler’in başkenti Manila’yı kül etti, 1100’den fazla aile evsiz kaldı Ahşap binada çıkan yangın Filipinler'in başkenti Manila'yı kül etti, 1100'den fazla aile evsiz kaldı
Manchester derbisi 3 golle City’nin Manchester derbisi 3 golle City'nin
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Savic’ten Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki: Türk futbolunun mağlubiyeti Savic'ten Fenerbahçe maçı sonrası büyük tepki: Türk futbolunun mağlubiyeti

16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’daki zirvede dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'daki zirvede dünyaya seslendi: İsrail durdurulmalı
16:27
İstanbul’da ulaşıma yapılan zam, Marmaray ve U logolu metrolarda geçerli olmayacak
İstanbul'da ulaşıma yapılan zam, Marmaray ve U logolu metrolarda geçerli olmayacak
16:21
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia
16:12
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı Herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketliyor
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
16:09
İntihar girişimiyle gündeme gelen Ufuk Özkan’dan yeni haber geldi
İntihar girişimiyle gündeme gelen Ufuk Özkan'dan yeni haber geldi
15:48
CHP’den “erteleme“ kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil
CHP'den "erteleme" kararına ilk yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil
15:30
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında
14:38
İntihar mı etti Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
İntihar mı etti? Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 17:14:54. #7.11#
SON DAKİKA: SAKARYA'da feci kaza: İş insanı ve eşi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.