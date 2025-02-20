Hendek'te Gazze'ye Destek Kermesi Açıldı - Son Dakika
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Hendek'te Gazze'ye Destek Kermesi Açıldı

Hendek\'te Gazze\'ye Destek Kermesi Açıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen 'Gazze Direnişine Destek Zamanı' adlı kermes açıldı. 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen kermeste, ev yapımı yiyeceklerin yanı sıra kebap ve döner satışı yapılmakta. Kermesin gelirleri, İHH ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak. Etkinlik, 3 gün boyunca devam edecek ve son gününde şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

20.02.2025 18:50
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Sakarya'daki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen Gazze'ye destek kermesi Hendek ilçesinde açıldı.

"Milli İrade Platformu" bünyesindeki 152 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle organize edilen ve 3 gün sürecek "Gazze Direnişine Destek Zamanı" konulu kermesin açılışı yapıldı.

Kermes kapsamında Hendek Belediyesi karşısına kurulan çadırda ev hanımlarının hazırladığı yiyecekler, Belediye ve Hendek Erzurumlular Derneğince yapılan cağ kebabı ile döner satışa sunuluyor.

Hendek'ten Gazze'ye Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Kadir Bilgiç, açılışta yaptığı konuşmada, kermese yoğun katılımın gerçekleştiğini belirtti.

İlçe halkına ve dışarıdan gelen misafirlere teşekkür eden Bilgiç, "Çarşımızdaki gelirin tamamı İHH ve Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden her akşam kesilen makbuz karşılığı teslim edilecek. Kermesimizin 3. günü öğle namazıyla şehitlerimiz ve Gazzeli şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınacak. Daha sonra büyük şehir yürüyüşünün ardından çadırımızın yanında yapılacak büyük mitingimize Kudüs gönüllüsü kardeşlerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

Bilgiç, kadınların evlerde ve vakıflarda yaptıkları hamur işlerinin satışa sunulduğunu, çadırda 32 sivil toplum kuruluşunun stant açtığını ve muhtarlar derneğinin de destek verdiğini aktararak, "Kazancımız bereketli olsun, buradan Gazze'ye, oradaki aslan parçalarına selam olsun." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, İlçe Müftüsü Osman Sağlam, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kermes, 3 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hendek'te Gazze'ye Destek Kermesi Açıldı - Son Dakika

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