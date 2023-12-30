Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Kudüs Müslümanlarındır", "Süresiz boykot", "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor", "Özgür Kudüs için ayaktayız" ve "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Ömer Faruk Sarı, İsrail'in 70 yıl boyunca binlerce Filistinli çocuğu öldürdüğünü, on binlercesini yetim bıraktığını söyledi.

Sarı, 7 Ekim'den itibaren yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 22 bin sivilin vahşice öldürüldüğünü belirterek, İsrail'in, son yüzyılın en uzun süreli soykırım faaliyetinde bulunduğunu ifade etti.

Sürekli mağdur ve yalnız bırakılan Filistin halkının, hakkını Birleşmiş Milletler kürsülerinde arayamadığını, Cenevre Sözleşmesi'nde bulamadığını kaydeden Sarı, bugün Filistin halkının kurtuluşunu, özgür iradesi ve direnme gücünde bulduğunu anlattı.

Filistin halkının, bugün tüm dünyaya, özgürlük ve direniş dersi verdiğini aktaran Sarı, Filistin halkının mücadelesine saygı duymanın, bu mücadeleyi desteklemenin başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlığın görevi ve ödevi olduğunu vurguladı.

Sarı, "Filistin, 1917 yılının Aralık ayına kadar bizim toprağımızdı. Kudüs, ana vatandan ayrı düşen en son ve en kutsal vatan parçasıdır. Ne biz Filistin'den vazgeçebiliriz ne de Filistin bizden. Bizler vicdan sahibi insanlar olarak tüm dünyaya seslenmek istiyoruz; işgalci Yahudiler gitmeden, Filistin nehirden denize kadar özgür ve bağımsız olmadan bu sorun çözülemeyecektir." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Sarı, vatanın bütünlüğüne, istiklaline, kardeşliğe ve canlara kastedenler ile Filistin'de masumları katledenlerin aynı kirli eller olduğunu belirterek, "Her türlü insani ve ahlaki değerden yoksun hain terör örgütleri, aynı kötülük ve cinayet şebekesinin maşalarıdır. Biz, bir ve beraber oldukça, ülkemize ve değerlerimize sahip çıktıkça, bu kirli eller ve maşaları, emellerine asla ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.