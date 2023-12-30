 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı

Sakarya'da düzenlenen bir protesto gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'i protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in binlerce Filistinli çocuğu öldürdüğü ve on binlercesini yetim bıraktığı belirtildi. Filistin halkının mücadelesine saygı duymanın ve desteklemenin tüm insanlığın görevi olduğu vurgulandı.

Sakarya\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları kınandı
30.12.2023 - 13:58,
Abone Ol

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Kudüs Müslümanlarındır", "Süresiz boykot", "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor", "Özgür Kudüs için ayaktayız" ve "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Ömer Faruk Sarı, İsrail'in 70 yıl boyunca binlerce Filistinli çocuğu öldürdüğünü, on binlercesini yetim bıraktığını söyledi.

Sarı, 7 Ekim'den itibaren yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 22 bin sivilin vahşice öldürüldüğünü belirterek, İsrail'in, son yüzyılın en uzun süreli soykırım faaliyetinde bulunduğunu ifade etti.

Sürekli mağdur ve yalnız bırakılan Filistin halkının, hakkını Birleşmiş Milletler kürsülerinde arayamadığını, Cenevre Sözleşmesi'nde bulamadığını kaydeden Sarı, bugün Filistin halkının kurtuluşunu, özgür iradesi ve direnme gücünde bulduğunu anlattı.

Filistin halkının, bugün tüm dünyaya, özgürlük ve direniş dersi verdiğini aktaran Sarı, Filistin halkının mücadelesine saygı duymanın, bu mücadeleyi desteklemenin başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlığın görevi ve ödevi olduğunu vurguladı.

Sarı, "Filistin, 1917 yılının Aralık ayına kadar bizim toprağımızdı. Kudüs, ana vatandan ayrı düşen en son ve en kutsal vatan parçasıdır. Ne biz Filistin'den vazgeçebiliriz ne de Filistin bizden. Bizler vicdan sahibi insanlar olarak tüm dünyaya seslenmek istiyoruz; işgalci Yahudiler gitmeden, Filistin nehirden denize kadar özgür ve bağımsız olmadan bu sorun çözülemeyecektir." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Sarı, vatanın bütünlüğüne, istiklaline, kardeşliğe ve canlara kastedenler ile Filistin'de masumları katledenlerin aynı kirli eller olduğunu belirterek, "Her türlü insani ve ahlaki değerden yoksun hain terör örgütleri, aynı kötülük ve cinayet şebekesinin maşalarıdır. Biz, bir ve beraber oldukça, ülkemize ve değerlerimize sahip çıktıkça, bu kirli eller ve maşaları, emellerine asla ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, Sakarya, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika


15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29
Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28
Fransa başka ülkelerden imam almayacak Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25
İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:25
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:13
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52
Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası

Son Dakika
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:28 Fransa başka ülkelerden imam almayacak
14:25 Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası provakasyon içerikli paylaşımda bulunan şahıs gözaltına alındı
14:25 İberia çalışanlarının grevi nedeniyle 444 uçuş iptal edildi
14:13 İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mansur Yavaş'a Ağır Sözlerle Yüklendi
13:52 Süper Kupa maçı neden iptal oldu! İşte krizin perde arkası
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 15:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement