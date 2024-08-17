Sakarya'da Marmara Depremi Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Marmara Depremi Anma Programı Düzenlendi

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Programda konuşan yetkililer, depreme karşı alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları anlattı.

17.08.2024 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kasideler okundu.

Marmara Depremi'nde yaşananların izletildiği programda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybedip yaralandığını söyledi.

AFAD tarafından 81 ilde uygulanan risk azaltma eylem planları çerçevesinde çalışmalar yapıldığını aktaran Karadeniz, yerel yönetimlerin de bu konuda çok önemli adımlar attığını dile getirdi.

Depremin Sakarya'ya çok şey kazandırdığını, kentte yatay yapılaşma sayesinde gökyüzünü görebildiklerini vurgulayan Karadeniz, "Bu konuda gerçekten disiplinli şekilde bu uygulanmış. Demek ki istersek biz o disiplini sağlayabiliyoruz. Yeter ki vatandaşımız buna rıza göstersin. Yeter ki yerel yönetimlerimiz üzerine düşsün, yeter ki genel yönetim kuruluşları bu konunun üzerinde dursun. ve bunu sağladığınız sürece de biz yaşanan afetlerin felakete dönüşmesini de önlemiş oluruz." dedi.

"Sakarya'da daha fazlasını yapmak üzere azimliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da deprem günü çok ciddi sallandıklarını, adeta kıyametin koptuğunu sandığını söyledi.

"Rabbim inşallah o türden acıları bir daha yaşatmaz." diyen Yavuz, "Deprem olacak. Depremin olmamasını sağlama şansına sahip değiliz elbette ama depreme dönük çok ciddi hazırlıklar yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Yavuz, Sakarya'da depreme hazırlık noktasında çok şeyin yapıldığını, yapılmaya da devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama daha fazlasını yapmaya da mecburuz. Hakikaten hepimiz belli bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde diğer belediye başkanlarımızla ve diğer ilgili arkadaşlarımızla Sakarya'da daha fazlasını yapmak üzere azimliyiz, kararlıyız ama hepimize de iş düşüyor. İnşallah en güzel şekilde de hazırlanırız ve 17 Ağustos'ta yaşadığımız o acı tabloları bir daha yaşamayız diye temenni ediyorum."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ise AK Parti belediyeciliğinin bu şehre bıraktığı en güzel mirasın kat yasağı olduğunu vurguladı.

Kentte yüksek bina yapılmaması için ciddi bir istikrar gösterdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii Yenikent bölgesi şehre çok ciddi de bir nefes aldırdı. Yepyeni bir kent kuruldu Yenikent bölgesinde. Şimdi de arzu ediyoruz ki Adapazarı'nda, Serdivan'da, Erenler'de ve diğer bölgelerde kentsel dönüşüm noktasında hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla el birliği içinde bu süreci çok hızlıca hemen telafi etmek istiyoruz aslında. Bakanlığımızın da ciddi desteğini alarak bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde ilçelerimizde bu çalışmayı yapacağız. O anlamda sizlerin, sivil toplum kuruluşlarımızın desteği bizler için çok önemli. Çünkü el birliğiyle yürütebileceğimiz bir süreç. Emin olun kentsel dönüşümden sonra yapılan yerler çok daha güzel oluyor."

"İnsanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için çalışmalarımızı başlattık"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da bugün depreme karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olduklarını düşündüklerini belirterek, herkesin gayretleriyle yeni, dirençli, sağlam binaların yapılmaya başlandığını söyledi.

Sakarya'da da 1999'dan bugüne kadar ciddi değişim olduğunu aktaran Alemdar, şunları paylaştı:

"Yenikent ve Serdivan bölgemiz başta olmak üzere nüfusumuzun yaklaşık 3'te birinin sağlam binalarda ve zeminlerde oturduğundan eminiz. Ama şu anda şehir merkezinde mutlaka yıkılması, dönüştürülmesi gereken binaların olduğunu da biliyoruz. İşte biz de bu binaları yeni anlayış, yeni bakış açısı ve yeni yönetmeliklere uygun şekilde dönüştürüp dirençli şehirlerimizi, güvenli konutlarımızı oluşturmak ve insanlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için çalışmalarımızı başlattık."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Protokol üyeleri, programın ardından arama kurtarma faaliyeti yürüten kurumların stantlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

sakarya, sakarya, Deprem, Deprem, Yaşam, Yaşam, Politika, Politika, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Marmara Depremi Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 03:10:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Marmara Depremi Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement