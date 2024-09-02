Akyazı'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, 4'ü Ağır - Son Dakika
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Akyazı'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, 4'ü Ağır

Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaşıma kapanan yol, temizlik ve araç çekimi sonrası açıldı.

02.09.2024 22:16
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Ahmet A. yönetimindeki (45) 54 AAL 956 plakalı otomobille Serkan Ş. idaresindeki (45) 59 AEB 681 plakalı otomobil, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akyazı'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, 4'ü Ağır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı, 4'ü Ağır - Son Dakika
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