Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Anne ve Oğul Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Anne ve Oğul Tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
30.10.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: Anne ve Oğul Tutuklandı
Haber Videosu

Erenler'de uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğul yakalanıp tutuklandı, diğer şüpheliler serbest.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.Ö. (19) ve annesi A.Ö. (49) tutuklandı. Anne ve oğlunun ellerindeki bir miktar uyuşturucuyu, 5 kot pantolon ile takas ettikleri belirlendi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Ö. ve oğlu K.Ö. ile O.G. (28), K.G. (29) ve H.D. (29) gözaltına alındı.

ANNE-OĞUL ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Aramalarda, 2 parça halinde 0,45 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 3 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf poşet parçaları ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ö. ve oğlu K.Ö.'nün, ellerindeki uyuşturucuyu, diğer 3 şüpheliyle 5 kot pantolon ile takas ettiği belirlendi. O.G., K.G. ve H.D., alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Anne A.Ö. ve oğlu K.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Erenler, Sakarya, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Anne ve Oğul Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza
Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü
Feci olay Akrabalarına kurşun yağdırdı Feci olay! Akrabalarına kurşun yağdırdı
Şanlıurfa’da defin öncesi ’park’ kavgası: 9 yaralı Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı
Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta Vatandaşlar, kutlamalara akın etti Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta! Vatandaşlar, kutlamalara akın etti
Faciaya anbean şahit oldu Söyledikleri kan donduran cinsten Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Dünya Bankası’ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

15:00
Yoğun kar yağışları bekliyoruz Türkiye bu kışı unutmayacak
Yoğun kar yağışları bekliyoruz! Türkiye bu kışı unutmayacak
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
14:23
Rusya, Ukrayna’yı 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle vurdu
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu
14:14
Türkiye’nin gözü bu maçlarda İşte dev derbileri yönetecek hakemler
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler
13:25
Meydan okumanın sonu kötü bitti Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
12:40
Çocuğa şiddet kamerada Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu
12:29
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan’ın son halini görenler “Ne olmuş“ demeden edemedi
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler "Ne olmuş" demeden edemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 15:32:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Anne ve Oğul Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.