Sakarya'dan 33 Firma İhracat Listesine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'dan 33 Firma İhracat Listesine Girdi

01.07.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 33 Sakaryalı firma yer aldı. 12 firma sıralama yükseltti.

Sakaryalı 33 firma, 2024 yılında Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı arasına girdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2024" araştırmasında Sakarya'dan 33 firma yer aldı.

Bir önceki yıla kıyasla 5 firma daha listeye dahil olurken, bu firmalar içerisinde SATSO'ya kayıtlı 31 firma, Akyazı TSO'ya kayıtlı 2 firma yer aldı.

Sakaryalı 33 firma içerisinde 12 firma ise bir önceki listeye kıyasla sıralamasını yükseltti.

Listeyi değerlendiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, listeye girme başarısı gösteren firmaları tebrik ederek, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde daha fazla Sakaryalı firma göreceklerine inandıklarını kaydetti.

Futbol tesisi yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesindeki Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde kullanım ömrünü dolduran 13 bin 660 metrekare sentetik çim zemini yenileyecek.

Gençlerin sporu yaşam tarzı haline getirmelerini hedeflediklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kullanılacak sentetik zeminin FIFA standartlarında olacağını bildirdi.

"Aileler Bisikletle Buluşuyor" etkinliğine kayıtlar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ailelerin hem doğayla buluşmasını hem de spor yapma alışkanlığını teşvik edilmesi amacıyla "Aileler Bisikletle Buluşuyor" etkinliği düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığınca 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla aileleri bir araya getirecek etkinlik, 5 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30'da Aziz Duran Parkı'nda gerçekleşecek.

Programa katılan her aile üyesine bisiklet yeleği hediye edilirken, çocuklar için de güvenlik ve spor bilincini artırmaya yönelik hediyeler verilecek.

Antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek etkinliğe, her aileden en fazla 4 kişi, en az ise 2 kişi ile katılım sağlayabilecek. Çocuğu küçük yaşta olan aileler ise çocuk koltuğu talep edebilecek.

Etkinliğe kayıtlar, www.sakarya.bel.tr adresinden yapılacak. Vatandaşlar, ayrıca 44 44 054 numaralı telefondan etkinlik hakkında da bilgi alabilecek.

Adapazarı'na 1,9 milyar liralık yatırım mesajı

Adapazarı Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun başkanlığında 15 maddelik gündemle düzenlendi.

Çeşitli maddelerin alındığı toplantıda konuşan Işıksu, Adapazarı'na kazandırılacak yeni yatırımların kültür, spor, çevre düzenlemesi ve envanter alımı gibi farklı kalemlerde gerçekleştirileceğini belirtti.

Işıksu, bakanlar ve ilgili kurumlarla görüşmeler neticesinde belediye envanterine yeni iş makineleri ve araçlar, yol yapımında kullanılan petrol türevi bitüm desteği, Kadın Konukevi ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) inşaat maliyetinin bir kısmı ve belediye bünyesindeki çeşitli kurumlara ödenek desteği sağlanacağını açıkladı.

Tüm çalışmaların ayrıntılarının kamuoyuyla da paylaşılacağını belirten Işıksu, "Bakanlarımızla kurduğumuz güçlü temaslar neticesinde Adapazarı'mıza yaklaşık 1,9 milyar liralık yatırımla yeni ve kalıcı eserler kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrin kalbi Adapazarı'mıza şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Serdivan'da yaz spor okulları başladı

Serdivan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları, futbol, basketbol, voleybol, karate, kano, halter, yüzme ve jimnastik olmak üzere 8 branşta bin 100 öğrenciye eğitim veriyor.

Açılış töreniyle başlayan programa, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, MHP İlçe Başkanı Yaşar Kara, belediye meclis üyeleri, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Etkinlik, İhracat, Türkiye, sakarya, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan 33 Firma İhracat Listesine Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Emniyeti’nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu İstanbul Emniyeti'nden organize suç örgütüne 4 ilde operasyon: 14 tutuklu
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak 2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
Süper Lig devlerine müjde Bu yıldızlar an itibariyle bedava Süper Lig devlerine müjde! Bu yıldızlar an itibariyle bedava
Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti Otomobil, park halindeki tıra çarptı: Baba ve üç çocuğu hayatını kaybetti
Hatay’da orman yangını 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
Yılmaz Erdoğan’ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım Yılmaz Erdoğan'ın Futbol Sahası Açılışına Ünlü Katılım
BBP’den Perinçek’in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor BBP'den Perinçek'in açıklamalarına yanıt: İftirayla partimizin ismi ilişkilendiriliyor
Orta yol bulundu Immobile Beşiktaş’a veda ediyor Orta yol bulundu! Immobile Beşiktaş'a veda ediyor
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip

16:33
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:46
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
22:32
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
22:31
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
22:12
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti
Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
22:08
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
21:55
Flaş iddia Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul’a geliyor
Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
21:53
Leman dergisine saldırı Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
Leman dergisine saldırı! Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
21:35
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 17:53:25. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'dan 33 Firma İhracat Listesine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.