Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği'nin 1. Yıl Dönümü Zirve Buluşması Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği'nin 1. Yıl Dönümü Zirve Buluşması Gerçekleştirildi

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği\'nin 1. Yıl Dönümü Zirve Buluşması Gerçekleştirildi

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği'nin kuruluşunun 1. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Zirve Buluşması'nda, dernek üyeleri ve Azerbaycan, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen girişimci kadınlar bir araya geldi. Programda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kadın girişimcilerin ülke ekonomisine katkısını vurguladı. Dernek Başkanı Nagihan Aygün ise Türk Dünyası Girişimci Kadınlar Birliği'nin oluşturma hedefine start vereceklerini belirtti.

03.05.2024 19:23
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Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği'nin kuruluşunun 1. yıl dönümü dolayısıyla "Zirve Buluşması" gerçekleştirildi.

Arifiye ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, dernek üyeleri ile Azerbaycan, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen girişimci kadınlar bir araya geldi.

Programda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, üretim faaliyetlerinin Türkiye'nin ekonomik dengesine sunduğu katkıya değindi.

Üretim faaliyetinin artmasının, verimlilik ve üretkenliğe fayda sağlayacağını kaydeden Karadeniz, "Ülkemiz ekonomisine, kadınlarına ve ülkemizin geleceğine büyük katkı sunacağına ve Sakarya'mızın ekonomisinin de aynı şekilde geliştireceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Sakarya'da toplam çalışan sayısının yüzde 33'ünün kadınlardan oluştuğunu, bunun daha iyi bir seviyeye yükselmesi gerektiğini vurguladı.

Dernek Başkanı Nagihan Aygün de zirve buluşmasında "Türk Dünyası Girişimci Kadınlar Birliğini" oluşturma hedefine start vereceklerine işaret ederek, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Şehir ve ülke ekonomisine destek vermeye devam ettiklerini aktaran Aygün, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 1400 girişimci kadınımızla tanıştık. Yaptığımız etkinliklerle kadınlarımızın kendilerini keşfettiği, keşfetme yolculuklarında potansiyellerimizi en iyi şekilde değerlendirerek, üstüne katarak devam edeceğiz. Geleceğe daha net bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Güçlü kadın, aile, toplum, güçlü Sakarya, güçlü Türkiye ve Türk dünyası prensibini rehber edinerek, geleceğin inşasına hep birlikte omuz vereceğimize inanıyoruz."

Konuşmaların ardından katılımcılara, hediye ve plaket verildi.

Programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

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