Sakarya kent protokolünden 15 Temmuz mesajları - Son Dakika
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Sakarya kent protokolünden 15 Temmuz mesajları

14.07.2025 17:24
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AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tever, mesajında, milletin o gece canı pahasına demokrasisine sahip çıktığını belirterek, Sakaryalı hemşehrilerinin ise şehirde direnişin simgesi haline gelen Demokrasi Meydanı'nda Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sahip çıktığını anlattı.

Tarihi gecenin unutulmadığını vurgulayan Tever, "15 Temmuz ruhunu diri tutmak, bu ihaneti ve destansı direnişi gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Türk milletinin tanklara, silahlara, hain kurşunlara karşı sadece göğsünü siper ederek demokrasiye, bayrağına ve ülkesine sahip çıktığını kaydetti.

Sokakları ve meydanları dolduran her bir vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının teminatı olduklarını vurgulayan Altuğ, "Dünyaya demokrasi dersi veren, bayrağına, devletine, kutsal değerlerine sahip çıkan bir milletin ferdi olduğumuzdan dolayı gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Erenler Belediyesi Başkanı Şenol Dinç

Erenler Belediyesi Başkanı Şenol Dinç de hain darbe girişiminde bulunanların, yıllarca vatansever rolünü oynayan hainler olarak Türkiye'nin birlik ve beraberliğini kirli çıkarları uğruna bölmek istediklerini belirtti.

Milletin hainlere fırsat vermeyerek vatan uğruna canlarını siper ettiklerine değinen Dinç, "Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'da destan yazan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Başkanlığı

Hak-İş Konfederasyonu Sakarya İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, hain darbe girişiminin milletin onurlu duruşu ve demokrasiye olan inancıyla bertaraf edildiği, bu direnişin tarihe "Demokrasiye Sahip Çıkan Milletin Zaferi" olarak altın harflerle yazıldığını ifade etti.

Darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yılda devletin kararlılığı ve toplumun her kesiminin katkısıyla şekillenen ortak irade ruhunun vatana sahip çıktığından bahseden Gökdemir, şöyle devam etti:

"Konfederasyonumuz, tüm sendikaları ve teşkilatıyla demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavrını açıkça ortaya koymuş, sağlam bir demokratik refleksle hareket etmiştir. Bu uğurda Hak-İş üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen şehit düşmüş, onlarca üyemiz gazi olmuştur. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz."

Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman

Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, mesajında, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen hain darbe girişimini bir kez daha kınadıklarını belirtti.

Demokrasiye, hukuk devletine ve milletin iradesine kasteden darbe girişimine canları pahasına direnen şehit ve gazileri anan Adıyaman, bir ülkenin en büyük güvencesinin hukuk devleti ilkesi olduğunu ve her koşulda bu değeri savunacaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya kent protokolünden 15 Temmuz mesajları - Son Dakika

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