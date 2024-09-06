OSBÜK Toplantısı Sakarya'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

OSBÜK Toplantısı Sakarya'da Gerçekleşti

OSBÜK Toplantısı Sakarya\'da Gerçekleşti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Doğu Marmara Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, üretimin OSB'lerde yoğunlaşması ve yeni yönetmeliğin OSB'lerin sorunlarının çözümünde yardımcı olacağı vurgulandı.

06.09.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Doğu Marmara Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, üretimden ve üretimin OSB'lerde yoğunlaşmasından yana olduklarını belirtti.

Karadeniz, OSB'lerle ilgili çıkan yeni yönetmeliğin bazı sorunların çözümünde kendilerine de yardımcı olacağını vurgulayarak, bu düzenlemeyle OSB'lerin sorunlarının en aza indirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da milli geliri yükseltme hedeflerini, sanayinin ve üretimin lokomotifliğinde yapacaklarını bildirdi.

Daha katma değerli orta ve yüksek teknolojili alanlarda çalışma yapılması gerektiğine değinen İnan, "Kurumsal anlamda da şirketlerin organize yapılarını ve istihdam yetiştirecek sistemlerini kurmamız gerekiyor. Daha büyük ölçekli yapılarla OSB'lerin uluslararası alanda etki etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü de Doğu Marmara Bölgesi'nin, ülkenin sanayi üretiminde çok kritik bir öneme ve 38 yıllık bir OSB tecrübesine sahip olduğunu vurguladı.

Bölgedeki 5 ildeki 37 organize sanayi bölgesinde 28'inin işletme aşamasında olduğuna işaret eden Kütükçü, şunları belirtti:

"İşletmedeki organize sanayi bölgemizde, 2 bin firmamız üretim yapıyor, 210 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlıyor. Tüm bu rakamlar Doğu Marmara Bölgemizin Türk sanayisinin taşıyıcı kolonlarından birisi olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin dört bir köşesinde yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan organize sanayi bölgeleri olarak, bizim en büyük ortak hedefimiz de; güçlü bir Türk sanayisidir, kalkınmış bir Türkiye'dir. 81 ilimizde olası deprem halinde ne kadar güvenli olduğunu konuşup, buralarda planlamalar yaparken; bu planların içine organize sanayi bölgelerimizi de dahil etmek zorundayız. Bu konuda en zor şartlarda bile sanayi üretimimizin devam edebileceği bir kurgu ortaya koymalıyız."

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da Türkiye'nin geleceğini üretimde, sınai üretimin geleceğinin de OSB'lerde olduğunu bildirdi.

Sakarya'da da üretimin OSB'lerde yapılanmasını, planlı küçük sanayilerle de OSB'leri beslemeyi planladıklarını işaret eden Altuğ, "Sakarya tüm dünyaya ihracat yapan bir il ve 10 milyar dolar üretimden ihracatı var. Biz hedefleri olan bir iliz ve bunu 25 milyar dolar düzeyine taşımak için çabalıyoruz. Hedefimiz şehrin yüzölçümünün yüzde 2'sinde sanayi üretimini sağlamaktır ve elbette en önemli hassasiyetimizi tarımsal üretimin zarar görmeden, çevreyi koruyarak bu doğrultuda ilerlemektir. Tarım yapılamayan arazilerde bu kadar daha sanayileşme imkanımız var. Özelikle İhtisas OSB'lerde kümelenmeyi destekleyecek ekonominin gelişimine katkı sunmak, geliştirmek, üretimi artırmak amacındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Vekili Bilal Düzgün tarafından OSB'lerde "Enerji Verimliliği ve Devlet Destekleri" hakkında sunum gerçekleştirildi.

Daha sonra OSB başkanları ve temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Marmara, sakarya, Ekonomi, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSBÜK Toplantısı Sakarya'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:59:07. #1.13#
SON DAKİKA: OSBÜK Toplantısı Sakarya'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement