Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze\'ye Destek İçin Yürüdü

Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek için yürüyüş düzenledi.

03.05.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da öğrenim gören üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek için yürüyüş düzenledi.

Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisi önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde döviz ve pankartlar taşıyarak kampüste yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup adına açıklama yapan Söz ve Kalem Öğrenci Topluluğu Başkanı Furkan Altunkaynak, Amerika'da siyonist vahşete ve destekçilerine karşı çıkan öğrenciler ve akademisyenlerin, haksız ve orantısız şiddete maruz kaldığını belirtti.

Altunkaynak, bu baskıların Gazze destekçilerini durdurmayacağına ve dünyanın farklı noktalarındaki üniversitelerde ciddi manada direniş başladığına işaret ederek uzaktan eğitime geçen bazı üniversitelerin, direnişin önünü kesmeye çalıştığını kaydetti.

İnsanların haksız bir şekilde gözaltına alındığını vurgulayan Altunkaynak, "Gazze hak ile şerri ayırmıştır. Biz gerek Sakarya Üniversitesi öğrencileri gerekse Türkiye ve dünyadaki tüm vicdan sahibi üniversite öğrencileri olarak Gazze'deki zulüm durmadan durmayacağız. Gazze'deki soykırım sona ermeden, biz de sona ermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

SAÜ Filistinli Öğrenci Topluluğu Başkanı Asım Hüseyin de Gazze'de soykırım ve katliamın devam ettiğini, ilaç ve gıda maddelerinde ciddi eksiklikler yaşandığını hatırlattı.

Gazze'deki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığını, şehit sayısının her geçen gün arttığını bildiren Hüseyin, çocukların saldırının ilk gününden bu yana okullarından uzak kaldığını kaydetti.

SAÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Osman Salih Toprak da Gazze halkına, doktor ve sağlık çalışanlarına selam göndererek, tıp öğrencileri olarak her daim onların arkasında olduklarını söyledi.

Gazze'de tıp ve herhangi bir fakültenin artık mezun veremediğini anlatan Toprak, boykotun önemine işaret etti.

Protesto yürüyüşü, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sakarya Üniversitesi, Filistin, Sakarya, İsrail, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:45:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement