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Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış - Son Dakika
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Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış

Kuzey Marmara otoyolunda 10 kişinin öldüğü zincirleme kaza sonrası konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ''Kazanın otomobilin, TIR'a çarpması ile başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların kazaya karıştığı düşünülüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin bir kısmının araçlarından inen yayalara arkadan gelen başka araçları çarpması şeklinde gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor'' dedi.

28.12.2023 - 09:50,  Güncelleme: 10:49
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Kuzey Marmara Otoyolunun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Korkunç kazanın ardından canlı yayında konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Kazada hayatını kaybedenlerin bir kısmının araçlarından inen yayalara arkadan gelen başka araçları çarpması şeklinde gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Sakarya Valisi, 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili korkunç detayı canlı yayında paylaştı

7 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZA YAPTI

Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Sakarya Valisi, 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili korkunç detayı canlı yayında paylaştı

KORKUNÇ KAZADA 10 KİŞİ ÖLDÜ 59 KİŞİ YARALANDI

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin yaralandığını bildirdi. Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti. Ekiplerin, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Valisi, 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili korkunç detayı canlı yayında paylaştı

SAKARYA VALİSİ CANLI YAYINDA KONUŞTU

Sakarya Valisi Karadeniz, "Kazanın otomobilin, TIR'a çarpması ile başladığı tahmin ediliyor. Daha sonra diğer araçların kazaya karıştığı düşünülüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin bir kısmının araçlarından inen yayalara arkadan gelen başka araçları çarpması şeklinde gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor" dedi.

Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış
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Yaşar Karadeniz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Valisi Karadeniz: Araçlardan inen yayalara başka araçlar çarpmış - Son Dakika
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