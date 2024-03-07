Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karadeniz, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart 1977'de "Dünya Kadınlar Günü" olarak kabul edilen ve kadınların eşitlik, refah ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri bugünün, tüm dünya kadınları için çok özel anlam içerdiğini belirtti.
Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren ve aile birliğinin en önemli temel taşlarından biri olan, sevginin ve şefkatin ilham kaynağını oluşturan tüm kadınların ve annelerin, daima özverinin, sevginin ve medeniyetin temel kaynağı olduğunu vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:
"Tarih boyunca her koşulda erkeklerle omuz omuza vererek toplumun gücüne önemli katkılar veren kadınlarımız; Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sakarya'ya kadar özellikle Milli Mücadele döneminde ve en yakın tarih olan 15 Temmuz'da olduğu gibi sergiledikleri özverili, fedakar ve vatansever tutumlarıyla adlarını birer Şerife Bacı, Halime Çavuş ve Nene Hatun gibi şanlı tarihimize yazdırarak destanlaşmışlardır.
Kahramanlığın en güzel örneğini gösteren Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de her alanda ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için büyük katkı sunmaya devam etmektedir. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumun temel taşları olan kadınlarımız, geleceğimizin şekillenmesinde de çok önemli bir güçtür. Onların mücadelesi ve azmi, toplumumuzun güçlenmesi anlamına gelir. Unutmayalım ki; güçlü bir toplum ancak kadınlara inanan, güvenen ve onlara değer verenlerin var olmasıyla geleceğine yön verebilir."
Karadeniz, annelerin geleceğin teminatı olan evlatlarını hem maddi hem manevi yönden büyük özveriyle yetiştirerek, topluma faydalı birer fert olmaları yolunda gösterdikleri gayret ve fedakarlığın her türlü takdirin üstünde olduğunu belirtti.
Her türlü görevde başarılı sonuçlar elde ederek iş hayatından siyasete, sanattan spora kadar birçok alanda hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada kendilerinden söz ettiren Türk kadınını, gösterdikleri çaba ve özverilerinden dolayı tebrik eden Karadeniz, "Bu duygularla bu aziz vatan uğruna şehit olan kadınlarımız ve kahraman evlatlarını şehit veren annelerimiz ile kıymetli eşleri başta olmak üzere sevginin, özverinin, fedakarlığın ve metanetin timsali olan tüm kadınların gününü kutlar, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir hayat dilerim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında konuk takımın taraftarları stadyuma alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısında maçın riskli kategoride değerlendirilmesi üzerine, misafir takım taraftarının alınmaması kararı alındı. Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 16 şüpheli yakalandı ve 11 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 310 vatandaş bilgilendirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın memleket odaklı olduğunu belirterek, makamların ve mevkilerin önemli olmadığını söyledi. Kandemir, Aydın'da yapılan açılışta, Aydın'ın hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını ifade etti. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş ve Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da hizmete talip olduklarını ve Aydın'ın sorunlarını çözmek için birlikte çalışacaklarını dile getirdi.
Gulyabani, Kaderin Cilvesi, Deli Filozof, Can Pazarı ve Ölüler Yaşıyor mu? adlı romanların da aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz esere imza atan gazeteci, yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın vefatının üzerinden 80 yıl geçti. Usta yazar, bazı kaynaklara göre 17 Ağustos, kimi kaynaklara göre ise 19 Ağustos 1864'te İstanbul'da dünyaya geldi...
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberindeki heyetle birlikte Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özarslan, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere melodika hediye etti ve okul idarecileriyle görüştü. Ayrıca esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Şehit Jandarma Er Niyazi Uğur'un ailesini ziyaret eden Özarslan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesinde 4 yıldır öğretmenlik yapan Cennet öğretmen ve öğrencilerini kabul etti. Kızılkaya, öğretmenin dezavantajlı öğrencilere yardım etmek için fedakarca çalıştığını belirterek, kendisini ve öğrencileri tebrik etti. Ayrıca, öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu bildirdi. Bakan Işıkhan, AK Parti'nin milletin umudu olduğunu ve iş dünyasının sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti. Kadın istihdam oranının da yükseldiği vurgulandı.
Trabzon'da görevli 261 polis, Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti. Kampanyaya destek veren personele teşekkür eden Esertürk, hedeflenen sayıya ulaşıldığını söyledi. Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi ise kan bağışının önemine dikkat çekerek, Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, 5 yılda gerçekleşen ve seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde yapılacak projeleri anlattı. Yarka, Şırnak'ta 5 yıl içerisinde 121 projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti ve seçmenlerden destek istedi.
Amasya'da, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan biri olan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde toplamda 3 kilogram külçe altın bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?