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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart 1977'de "Dünya Kadınlar Günü" olarak kabul edilen ve kadınların eşitlik, refah ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri bugünün, tüm dünya kadınları için çok özel anlam içerdiğini belirtti.

Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren ve aile birliğinin en önemli temel taşlarından biri olan, sevginin ve şefkatin ilham kaynağını oluşturan tüm kadınların ve annelerin, daima özverinin, sevginin ve medeniyetin temel kaynağı olduğunu vurgulayan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca her koşulda erkeklerle omuz omuza vererek toplumun gücüne önemli katkılar veren kadınlarımız; Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Sakarya'ya kadar özellikle Milli Mücadele döneminde ve en yakın tarih olan 15 Temmuz'da olduğu gibi sergiledikleri özverili, fedakar ve vatansever tutumlarıyla adlarını birer Şerife Bacı, Halime Çavuş ve Nene Hatun gibi şanlı tarihimize yazdırarak destanlaşmışlardır.

Kahramanlığın en güzel örneğini gösteren Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de her alanda ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi için büyük katkı sunmaya devam etmektedir. Huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumun temel taşları olan kadınlarımız, geleceğimizin şekillenmesinde de çok önemli bir güçtür. Onların mücadelesi ve azmi, toplumumuzun güçlenmesi anlamına gelir. Unutmayalım ki; güçlü bir toplum ancak kadınlara inanan, güvenen ve onlara değer verenlerin var olmasıyla geleceğine yön verebilir."

Karadeniz, annelerin geleceğin teminatı olan evlatlarını hem maddi hem manevi yönden büyük özveriyle yetiştirerek, topluma faydalı birer fert olmaları yolunda gösterdikleri gayret ve fedakarlığın her türlü takdirin üstünde olduğunu belirtti.

Her türlü görevde başarılı sonuçlar elde ederek iş hayatından siyasete, sanattan spora kadar birçok alanda hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada kendilerinden söz ettiren Türk kadınını, gösterdikleri çaba ve özverilerinden dolayı tebrik eden Karadeniz, "Bu duygularla bu aziz vatan uğruna şehit olan kadınlarımız ve kahraman evlatlarını şehit veren annelerimiz ile kıymetli eşleri başta olmak üzere sevginin, özverinin, fedakarlığın ve metanetin timsali olan tüm kadınların gününü kutlar, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir hayat dilerim." ifadelerini kullandı.