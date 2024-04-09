Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

09.04.2024 15:19
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Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karadeniz, mesajında, "11 bir ayın sultanı" ramazanın ardından birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği, milli ve manevi duyguların pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma bağlarının perçinlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların yerini sevgi ve muhabbetin aldığı müstesna zaman dilimlerinden olan bayrama kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayram coşkusunun toplumsal yapılarını güçlendirirken, barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini daha iyi anlamalarına ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmelerine vesile olduğunu aktaran Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle dünya genelinde yaşanan felaketler, savaşlar ve bilhassa İsrail'in Filistin'de yaşattığı soykırım ve mezalimin yanı sıra ülkemizde meydana gelen deprem, sel ve türlü musibetlerin yaşandığı son yıllarda insanlığın barışa ve huzura, sevgiye ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğuna şahit olmaktayız. Bu mübarek günlerde, kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan ve milletçe sahip çıkmamız gereken en büyük hasletlerden olan; sevgi, merhamet, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyede tutmalı, kırgınlık ve dargınlıkları bir kenara bırakarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi diri tutmalıyız. Ancak bu tutum ve anlayışla bayramların kendine has huzur veren atmosferinin tam manasıyla idrak edilmesini sağlamış ve bu müstesna zaman dilimini en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz."

Karadeniz, bayramın huzur şehri Sakarya'da güven ve sükunet içerisinde idrak edilmesi amacıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarca Valilik koordinesinde gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirerek, seyahate çıkan vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Karadeniz, "Bu mübarek günlerin aziz şehrimize, milletimize, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, bu vesileyle özellikle Filistin'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların, sıkıntıların, soykırımların da sona ermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

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