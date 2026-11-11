Sakarya ve çevre illerde 163 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Sakarya ve çevre illerde 163 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu

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Sakarya ve çevre illerde 163 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu
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Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen törenlerde 163 bin 519 fidan dikildi.

Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen törenlerde 163 bin 519 fidan dikildi.

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun Korucuk mevkisinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen törende, 2 bin 500 kara servi, defne ve fıstık çamı dikilerek can suyu verildi.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, burada yaptığı konuşmada, ormanların iklime ve çevreye etkileri, erozyonu önlemesi, milli servet olması ve ekonomiye katkı sağlaması gibi birçok alanda önemli işlevleri bulunduğunu söyledi.

Törende, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu ile Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdür Yardımcısı Ergün Çelikten de birer konuşma yaptı.

Kent genelinde düzenlenen etkinliklerde 6 bin leylandi, kara servi, fıstık çamı, defne, dişbudak, sedir, kocayemiş ve kestane fidanı toprakla buluşturuldu.

Bartın

Bartın'da 250 servi ve 250 defne fidanı dikildi.

Aladağ Mahallesi'nde oluşturulan alanda düzenlenen etkinliğe Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Bartın'ın doğal güzelliklerine katkı sunmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Vali Arslan da etkinliğin yalnızca fidan dikmekten ibaret olmadığını, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakma ve doğa bilincini güçlendirme açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler 500 fidanı dikerek can suyu verdi.

Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylik Dağı Millet Ormanı'nda daha önce yanan 8 hektarlık orman alanında 7 bin 263 fidan toprakla buluştu.

Vali İlhami Aktaş, çocukların geleceği ve daha rahat bir dünyada yaşamaları için fidan dikim sahasında toplandıklarını belirterek, geleceklerinin çevre açısından güvence altına alınması amacıyla burada bulunduklarını söyledi.

Aktaş, dikimini gerçekleştirdiği ağaçlara "Aziz şehitlerimizin hatırasına" yazılı rozetler astıktan sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gebze Belediyesi ve Kocaeli Orman İşletme Müdürlüğü personeli, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarının görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Kent genelinde yapılan etkinliklerde 13 bin 693 fidan dikildi.

Karabük

Karabük'te 6 farklı alanda 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Merkeze bağlı Aladağ mevkisinde düzenlenen törende konuşan Vali Oktay Çağatay, Karabük'ün yüzölçümüne oranla orman varlığı açısından Türkiye'de birinci sırada olduğunu söyledi.

Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt'un da konuşma yaptığı törende, protokol üyeleri ve katılımcılar kızılçam ve karaçam olmak üzere 3 bin fidan dikti.

Zonguldak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla düzenlenen törende, 2026 fidan toprakla buluşturuldu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, ormanların, atmosferdeki karbondioksiti bünyelerinde tutarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağladığını anlattı.

Toprakla buluşan her fidanın büyüdükçe bu mücadelede bir kalkana dönüştüğünü belirten Oflu, "Bu yıl 7'den 70'e hepimizin dikeceği binlerce fidan insanlığa, dünyamıza ve ülkemize nefes olacak." dedi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun da katıldığı fidan dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kent genelindeki dikim etkinliklerinde 5 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzce

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde 3 hektarlık alanda dikim etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali Mehmet Makas, çocuklar ve gençlerle farklı türden 1500 fidanı toprakla buluşturdu.

Programa, farklı okullardan öğrenciler, kentteki STK'ler ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

İl genelinde "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 16 bin 500 fidan toprakla buluştu, 16 bin 850 fidan da ücretsiz olarak dağıtıldı.

Bolu

Bolu merkeze bağlı Ağaççılar köyünde 19 Ağustos'ta yanan ormanlık alanda 1111 fidan dikildi.

Kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler, askeri personel ve vatandaşlar, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personelince hazırlanan bölgeye fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, öğrenciler, kamu kurum ve kuruluş görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Bolu genelinde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 111 bin 126 fidan dikimi yapıldı. Ayrıca, il ve ilçe merkezlerinde vatandaşlara 100 bin fidan dağıtıldı.

Kaynak: AA
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