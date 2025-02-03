Sakarya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası öğretmen ve öğrenciler dersbaşı yaptı - Son Dakika
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Sakarya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası öğretmen ve öğrenciler dersbaşı yaptı

Sakarya, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

03.02.2025 12:48
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Sakarya, Karabük, Bolu ve Kocaeli'de, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

Sakarya'da iki haftalık yarıyıl tatilin ardından 790 okulda 13 bin 969 öğretmen ile 211 bin 700 öğrenci, dersbaşı yaptı.

Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulu'na gelen öğrenciler, okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçti.

Kocaeli'de Karşıyaka Barbaros İlkokulu'nun açılışı ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönem başlangıç töreni, Vali İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesi Vali Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz ile diğer ilgililer ve öğrenciler tarafından kesildi.

Vali Aktaş, gazetecilere, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim alması için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmanın ardından ilkokulu gezen Aktaş, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle de bir araya gelen Aktaş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu'da yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler okullarına döndü.

Tatilin bitmesinin ardından 4 bin 344 öğretmen ile 50 bin 330 öğrenci, dersbaşı yaptı.

Öte yandan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler nedeniyle okullarda gün boyu ders zili çalınmayacağı belirtildi.

Karabük ve ilçelerinde 249 okulda 37 bin 183 öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından okullarına kavuştu.

Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

Kaynak: AA

Kocaeli, Karabük, sakarya, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası öğretmen ve öğrenciler dersbaşı yaptı - Son Dakika

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