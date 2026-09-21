Sakık, Demirtaş için AİHM ve AYM kararlarının derhal uygulanmasını istedi - Son Dakika
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Sakık, Demirtaş için AİHM ve AYM kararlarının derhal uygulanmasını istedi

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Sakık, Demirtaş için AİHM ve AYM kararlarının derhal uygulanmasını istedi
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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Edirne'de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştüğünü açıkladı. Sakık, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının derhal uygulanmasını istedi, siyasetçiler içerideyken barıştan bahsetmenin ciddi bir çelişki olduğunu söyledi.

(ANKARA) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştüğünü belirterek, "Arkadaşlarımızın özgürlüğü çerçeve yasaya bağlanmamalıdır. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alınarak, hukukun gereği neyse derhal yerine getirilmelidir. Daha dün yaptığı bir konuşma, söylediği bir söz veya yürüttüğü siyasi faaliyet nedeniyle tutsak edilen siyasetçiler içeride tutulmaya devam ederken, barıştan bahsetmek ciddi bir çelişkidir" ifadesini kullandı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Edirne'de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile uzun ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş, barış kelimesinin bu ülkede gerçekten hayat bulması için olmazsa olmaz bir siyasetçidir. Gelişmekte olan barış ve çözüm sürecine en büyük katkıyı verebilecek isimlerin başındadır. Onu yok sayarak, onun siyasi birikimini ve toplumsal karşılığını görmezden gelerek hiç kimse kalıcı bir yere varamaz.

Demirtaş'ın haksız ve hukuksuz bir biçimde içeride tutulduğu her gün, yalnızca onun özgürlüğünden çalınan bir gün değildir; aynı zamanda Türkiye'nin demokrasi ve barış arayışından da eksilen bir gündür. Bununla birlikte, sivil ve demokratik siyaset yapan, geçmiş dönemde bin bir türlü hukuksuz kararla cezaevlerinde tutulan arkadaşlarımızın durumu da artık çözüme kavuşturulmalıdır.

Arkadaşlarımızın özgürlüğü çerçeve yasaya bağlanmamalıdır. AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alınarak, hukukun gereği neyse derhal yerine getirilmelidir. Daha dün yaptığı bir konuşma, söylediği bir söz veya yürüttüğü siyasi faaliyet nedeniyle tutsak edilen siyasetçiler içeride tutulmaya devam ederken, barıştan bahsetmek ciddi bir çelişkidir. Siyasetin önünün açılmadığı, siyasi aktörlerin özgür olmadığı bir zeminde toplumun barışa olan güvenini güçlendirmek de kolay değildir.

Bu nedenle ilk adım olarak AİHM kararlarının gereği bugün yerine getirilmelidir. Arkadaşlarımızın haksız ve hukuksuz tutsaklığı sona ermeli, demokratik siyasetin üzerindeki bu ağır yük kaldırılmalıdır. Barış için yeni bir sayfa açılacaksa, o sayfanın ilk satırlarında hukuk, demokrasi ve özgür siyaset olmalıdır."

Kaynak: ANKA
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