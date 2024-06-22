Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyiklerden biri vatandaşlar tarafından görüntülendi - Son Dakika
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Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyiklerden biri vatandaşlar tarafından görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği proje kapsamında Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyiklerden biri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar, geyiğin yanına kadar yaklaşarak onu sevdirdi ve geyik daha sonra oradan uzaklaştı. Yetkililer, geyiklere yaklaşılmamasını ve doğaya uyum sağlamaları için insanlardan uzak durmalarını öneriyor.

22.06.2024 17:17
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Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyiklerden biri vatandaşlar tarafından görüntülendi

Kızıl geyik, yanına kadar yaklaşan vatandaşa kendini sevdirip uzaklaştı

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlenen proje ile Salda Gölü çevresine bırakılan 23 kızıl geyikten biri vatandaşlar tarafından görüntülendi. Toprak yol üzerinde otlayan kızıl geyiğin yanına kadar yaklaşan vatandaşa kendini sevdiren geyik daha sonra oradan uzaklaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Burdur'da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen 5 erkek 18 dişi kızıl geyik Eşeler Yaylası'na salınmıştı. Buraya salınan geyiklerin çiftleşip üreyerek bu bölgede çoğalmaları amaçlanıyordu. İzmir'den gelip manzaranın tadını çıkarmak için Eşeler Yaylası'nda bulunan yangın kulesinin olduğu bölgeye doğru araçlarıyla setir halinde olan 3 vatandaş yolda bir dişi kızıl geyik ile karşılaşınca o anları cep telefonu kameralarıyla kaydettiler. Araçlarından inen vatandaşlar toprak yol üzerinde beslenen dişi kızıl geyiğin yanına kadar yaklaşarak geyiği sevdiler. Bir süre kendini sevdiren geyik ise daha sonra oradan uzaklaşarak ormanlık alanda gözden kayboldu.

Yetkililer geyiklere yaklaşılmamasını öneriyor

Çiftlikte büyüdükleri için evcil olan kızıl geyiklerin bazen saldırgan olabildiklerini bu yüzden de ormanlık alanda geyiklerle karşılaştıklarında çok fazla yaklaşmamaları gerektiğini hatta mümkünse o bölgeden uzaklaşmalarını öneriyor. Aynı zaman da kızıl geyiklerin de doğaya uyum sağlayabilmeleri ve kendilerini koruyabilmeleri için de insanlardan uzak olmaları gerektiğini bu yüzden vatandaşların buna dikkat etmelerini talep ediyorlar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyiklerden biri vatandaşlar tarafından görüntülendi - Son Dakika

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