Salihli\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ö.C. (18) yaralanırken, arkasında bulunan Alican Elalmış (16) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Ankara yönüne giden B.G. (23) yönetimindeki 35 BZG 208 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ö.C. (18) yönetimindeki 45 AFP 110 plakalı motosiklete çarptı. Kask takmadıkları belirlenen ve çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücüsü Ö.C. ile arkasındaki Alican Elalmış ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elalmış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ö.C.'nin ise tedavisini sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.G., polisteki ifadesini ardından serbest bırakıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.