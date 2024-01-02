Salihli\'de Traktör Yanında Ölü Bulunan Çiftçinin Katil Zanlısı Tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan çiftçi Aziz Akay'ın (54) katil zanlısı olarak E.A (31) gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 1 Ocak saat 12.00 sıralarında Salihli'nin kırsal Poyrazdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Yağbasan yolu üzerinde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese giden ekipler, yol kenarında park halindeki traktörünün yanında çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Aziz Akay'ı, av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde yatarken buldu. Vücudundaki saçma yaralarından bulunan Akay, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada Aziz Akay'ın katil zanlısı olarak E.A., bugün gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen E.A., sevk edildiği hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi nedeniyle 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.