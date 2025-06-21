"Şalvarlı" belediye başkanı hem evini hem ilçesini kalkındırıyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde son seçimlerde belediye başkanı seçilen Hatice Sekmen, yöresel kıyafetleri ve gündelik hayatına devam eden tarzıyla farklı bir başkan portresi çiziyor.

İstanbul'dan 2000 yılında memleketi İbradı'ya dönen 48 yaşındaki Hatice Sekmen, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde İbradı Belediye Başkanı seçildi.

Geleneksel giyim tarzını benimseyen Sekmen, ilçede yazması, şalvarı, lastik ayakkabısı ve yeleğiyle gündelik hayatını sürdürüyor.

Evli ve 1 çocuk annesi Hatice Sekmen, bir yandan ilçesi için gece gündüz çalışırken bir yandan da evinin işlerini ihmal etmiyor. Bahçesine fide diken, kışlık hazırlıları yapan Sekmen, halka dokunan hizmetleriyle de takdir görüyor.

Kendisini "Yörük kızı" olarak tanımlayan Sekmen, tarlasında çapa yapıyor, kekiğini, nanesini kurutuyor, kış erzaklarının hepsini kendisi hazırlıyor. Patpatıyla bahçesine giden, el arabasıyla odununu taşıyan Sekmen, köy yaşantısını sürdürüyor.

İlçesinin gelişimine katkıda bulunmak için 14 ay gibi kısa sürede onlarca proje üreten ve sık sık ilgili bakanlıkları ziyaret edip projelerini hayata geçiren Sekmen, belediyenin vergi, SSK ve kişilere olan borçlarını tamamen kapattı.

İbradı'da iki farklı kimlikle misafirlerini ağırlayan Sekmen, iç içe olduğu ilçe halkı tarafından oldukça seviliyor.

İlçenin kızı olarak görülen Sekmen hem makamının hem de evinin kapılarını AA ekibine açtı. Makamında ilçesi için geliştirdiği projelerini anlatan Sekmen, evinde de günlük yaşantısını paylaştı.

Makamında azimli, kararlı başkan

Hatice Sekmen, bir kadın olarak belediye başkanlığında zaman zaman zorlandığını ancak azimli çalışmasıyla tüm engelleri aşmayı başardığını kaydetti.

Başkanlık makamına oturduğunda borç yüküyle karşılaştığını ifade eden Sekmen, şu anda Antalya'nın borçsuz tek belediyesi haline geldiklerini söyledi.

Antalya'nın bir turizm kenti olduğunun altını çizen Sekmen, ilçenin de turizm potansiyelini ön plana çıkaracak adımlar attıklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katkılarıyla İbradı'nın tanınırlığını artırdıklarını belirten Sekmen, "İbradı, İtalya'da 'Sakin Şehir (Cittaslow)' unvanını aldı. Ormana Mahallemiz Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatınca dünyanın en iyi turizm köyü seçildi. Düğmeli evlerimiz, Altınbeşik Mağaramız, yılkı atlarımız, doğamız, yemeklerimiz, kültürümüz, havamız, Antalya'nın turizmine katkı sağlıyor." dedi.

İbradı'ya TOKİ konutları, güzel bir kütüphane, Ormana'ya kültür merkezi kazandırdıklarını anlatan Sekmen, belediyenin kepçe, çöp kamyonu, traktör gibi araç filosunu da genişlettiklerini dile getirdi.

Sekmen, İbradı'yı bir adım ileriye taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Evinde her işini kendisi yapan köy kadını

Başkanlık görevinin dışında evinin de bir hanımı olduğunu vurgulayan Sekmen, başkan olmasının ev işlerindeki görevlerini değiştirmediğini söyledi.

Eşinin de desteğiyle ev işlerini aksatmadığını aktaran Sekmen, şöyle konuştu:

"Evimi, bahçemi, geçmişteki yaşantımı ne unuttum ne de ihmal ettim. Hem ilçemi bir adım ileriye taşımak, öldükten sonra da bizi yaşatacak kalıcı eserler bırakmak için uğraşıyorum hem de bahçemi ekiyorum, çiçeklerime bakıyorum, kışlıklarımı yapıyorum, gelen misafirlerimi ağırlıyorum. Hayatımda çok değişen bir şey olmadı, bilakis işim biraz daha arttı. Eşimin de desteğiyle ekiminden sulamasına, ürünlerin toplanmasından değerlendirilmesine, kışlık yapımına hatta pişirmesine kadar her işi yapıyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 31 Ocak'ta İbradı'yı ziyaret ettiğini anımsatan Sekmen, Cumhurbaşkanını da kendi yaptığı yemekleriyle ağırladığını kaydetti.