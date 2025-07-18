Salvini'nin Beraat Kararına İtiraz - Son Dakika
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Salvini'nin Beraat Kararına İtiraz

18.07.2025 17:35
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İtalya'da Salvini'nin Open Arms davasındaki beraat kararına savcılar itiraz etti.

İtalya'da, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'a ait gemiyi Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle yargılandığı ve sonunda beraat ettiği davanın sonucuna savcıların itiraz ettiği bildirildi.

Open Arms'ın Ağustos 2019'da kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Salvini için 2021'de "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla başlattığı ve 20 Aralık 2024'te sonuçlanan ilk derece yargılama sürecinde bugün yeni bir aşamaya geçildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının, Salvini hakkında ilk derece mahkemenin verdiği beraat kararını, Yargıtay'a temyize götürerek, itiraz ettiği belirtildi.

Salvini: "İtalya'yı ve sınırlarını korumak bir suç değildir"

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının, Salvini'nin beraat ettiği karara yönelik itirazı ülkede gündem yarattı.

Mahkemenin beraat kararını savcıların temyize götürmesine sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamayla tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Salvini, "İtalya'yı ve sınırlarını korumak bir suç değildir." ifadesini kullandı.

Sağ koalisyon iktidarının başbakanı Giorgia Meloni de X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, iktidar ortağına sahip çıkarak, "Yasaları uygulamak isteyen bir bakana karşı 3 yıl süren ve tam bir beraat ile sonuçlanan bir davanın ardından halen süren bu ısrarlı takibat, gerçek üstü bir durum. Binlerce dürüst vatandaş adalet beklerken tüm bu enerji ve kaynakların bu şekilde harcanması hakkında İtalyan halkının ne düşündüğünü merak ediyorum." yorumunu yaptı.

Salvini de desteği için Başbakan Meloni'ye teşekkür ederek, "yeni süreçte başı dik şekilde görevini yaptığı bilinciyle korkmadan devam edeceğini" belirtti.

Davanın taraflarından olan Open Arms'ın kurucusu İspanyol Oscar Camps, savcıların Salvini hakkındaki kararı temyize götürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Open Arms olayı

Aşırı sağcı Lig Partisi ile 5 Yıldız Hareketi'nin Haziran 2018'de kurduğu ve Eylül 2019'a kadar görevde kalan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, bu dönemde düzensiz göçü önlemeye yönelik sert tedbirleri uygulamaya koymuştu. Salvini, Orta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda STK gemisi ile İtalyan güvenlik güçlerine ait gemilerin de İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini'ye görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalya Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının, Salvini için 2021'de "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla başlattığı ilk derece yargılama süreci, Palermo Mahkemesi'nin 20 Aralık 2024'te hakkında verdiği beraat kararıyla sonuçlanmıştı.

Open Arms hadisesi dışında Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla Katanya'da benzer bir yargı süreci geçirmişti.

Katanya'daki ön inceleme duruşmasında, Ön Duruşma Hakimi Nunzia Sarpietro, Salvini için hem savunma tarafı hem de savcılıktan gelen davanın düşürülmesi talebini kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Salvini'nin Beraat Kararına İtiraz - Son Dakika

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