Şam'da Gazze için gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şam'da Gazze için gösteri düzenlendi

Şam\'da Gazze için gösteri düzenlendi
28.05.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göstericiler, Gazze'ye destek ve İsrail yanlısı ürünleri boykot amacıyla bir araya geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Gazze halkıyla dayanışma ve İsrail'e finansal destek veren şirketleri boykot amacıyla gösteri düzenlendi.

Hicaz İstasyonu Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı ve üzerinde "Boykot, boykot", "Duy duy Netanyahu, buradan çık", "Şam'dan Gazze'ye selam" ile "Gazzeli çocukların parçalanmış bedenlerinin bedelini ödemeye razı mısın?" yazılı dövizler açtı.

Gösteriye katılan Alaa Dallo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır Gazze'ye yönelik sürdürülen saldırıları protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Güney Suriye, Lübnan, Yemen ve Irak'ta yaşanan saldırılara da karşı olduklarını belirten Dallo, "Siyonist yapıyı ve onu destekleyen ülkelerin ürünlerini boykot etmek istiyoruz. Bu şirketlere para gitmezse, silahları finanse edemezler ve bizi bombalamayı bırakırlar. Böylece Gazze ve tüm dünya bu işgalden kurtulur." dedi.

"Gazze'nin yanındayız ve boykotu destekliyoruz"

Göstericilerden Bera Nekkaş, Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kalmamak adına bir araya geldiklerini ifade ederek, "İşgalci yapıyı destekleyen ürünlerin piyasada bu kadar yaygın olduğunu görünce, özellikle de küçük dükkanlarda bile bu ürünlerin satıldığını fark edince, sessiz kalamadık." ifadesini kullandı.

Toplumda bu konuda bilinç eksikliği olduğuna dikkati çeken Nekkaş, "Birçok kişi ya farkında değil ya da duyarsız kalıyor. Gazze'de çocuklar öldürülürken, kadınlar ve yaşlılar yerlerinden edilirken bu ilgisizlik kabul edilir gibi değil. Bu yüzden biz de Şam'ın ortasında durup hakkı savunmak ve halka doğruları anlatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyelilerin de önceden aynı acıları yaşadığını vurgulayan Nekkaş, "Gazze'de bugün yaşananları biz de bir dönem yaşadık. Bu yüzden oradaki kardeşlerimizin ne hissettiğini çok iyi biliyoruz. Buradan onlara sesleniyoruz, tüm yaşadıklarımıza rağmen sizinleyiz. Gazze'nin yanındayız ve boykotu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 267 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 84"e, yaralıların sayısı da 123 bin 308'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Suriye, Gazze, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şam'da Gazze için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti

18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
23:19
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
23:19
28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
23:09
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
23:02
Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel’i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış
Eski Çatalca Müftüsü bir kez daha Özgür Özel'i hedef aldı: Benden önce reis tokatlamış
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 19:51:42. #7.13#
SON DAKİKA: Şam'da Gazze için gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.