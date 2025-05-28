Şam\'da Gazze için gösteri düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Gazze halkıyla dayanışma ve İsrail'e finansal destek veren şirketleri boykot amacıyla gösteri düzenlendi.

Hicaz İstasyonu Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı ve üzerinde "Boykot, boykot", "Duy duy Netanyahu, buradan çık", "Şam'dan Gazze'ye selam" ile "Gazzeli çocukların parçalanmış bedenlerinin bedelini ödemeye razı mısın?" yazılı dövizler açtı.

Gösteriye katılan Alaa Dallo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır Gazze'ye yönelik sürdürülen saldırıları protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Güney Suriye, Lübnan, Yemen ve Irak'ta yaşanan saldırılara da karşı olduklarını belirten Dallo, "Siyonist yapıyı ve onu destekleyen ülkelerin ürünlerini boykot etmek istiyoruz. Bu şirketlere para gitmezse, silahları finanse edemezler ve bizi bombalamayı bırakırlar. Böylece Gazze ve tüm dünya bu işgalden kurtulur." dedi.

"Gazze'nin yanındayız ve boykotu destekliyoruz"

Göstericilerden Bera Nekkaş, Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kalmamak adına bir araya geldiklerini ifade ederek, "İşgalci yapıyı destekleyen ürünlerin piyasada bu kadar yaygın olduğunu görünce, özellikle de küçük dükkanlarda bile bu ürünlerin satıldığını fark edince, sessiz kalamadık." ifadesini kullandı.

Toplumda bu konuda bilinç eksikliği olduğuna dikkati çeken Nekkaş, "Birçok kişi ya farkında değil ya da duyarsız kalıyor. Gazze'de çocuklar öldürülürken, kadınlar ve yaşlılar yerlerinden edilirken bu ilgisizlik kabul edilir gibi değil. Bu yüzden biz de Şam'ın ortasında durup hakkı savunmak ve halka doğruları anlatmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyelilerin de önceden aynı acıları yaşadığını vurgulayan Nekkaş, "Gazze'de bugün yaşananları biz de bir dönem yaşadık. Bu yüzden oradaki kardeşlerimizin ne hissettiğini çok iyi biliyoruz. Buradan onlara sesleniyoruz, tüm yaşadıklarımıza rağmen sizinleyiz. Gazze'nin yanındayız ve boykotu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 267 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 84"e, yaralıların sayısı da 123 bin 308'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.