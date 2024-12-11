Şam'daki Gece Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı - Son Dakika
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Şam'daki Gece Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, Şam'daki gece sokağa çıkma yasaklarını kaldırdı.

11.12.2024 17:47
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Suriye'de Baas rejimini deviren grupların askeri operasyonlar yönetimi, başkent Şam'da uygulanan gece sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, askeri operasyonlar yönetimi, Şam'da "halkın can ve mal güvenliği ile kamu mallarının korunması" amacıyla uygulamada olan gece sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Askeri operasyonlar yönetimi, 8 Aralık'ta, güvenlik tedbirleri kapsamında başkent Şam'da akşam 16.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) da Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası terör örgütünden temizlenmişti.

Kaynak: AA

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