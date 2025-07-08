Samandağ\'da Makilikte Yangın

HATAY'ın Samandağ ilçesinde makilin alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Huzurlu Mahallesi ile Tomruksuyu Mahallesi çevresindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.