Samandağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samandağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.M. idaresindeki motosiklet ile 31 AHM 936 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü S.M. ve aynı motosiklette bulunan O.Ö. hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiler.

30.06.2024 14:43
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

S.M. idaresindeki 31 R 2389 plakalı motosiklet, Mağaracık Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AHM 936 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.M. ile aynı motosikletteki O.Ö. sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samandağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samandağ'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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