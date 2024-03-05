Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avrupa Birliği Büyükelçileri Kayseri'deki Fosil Sergisini Gezdi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki büyükelçiler, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen program kapsamında Büyükşehir Belediyesi fuaye alanındaki fosil sergisini gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında bilgi verirken, Avrupalı misafirler de fosillere hayran kaldıklarını dile getirdi. Büyükkılıç, ayrıca fosillerin sergileneceği bir fosil müzesi projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.