Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

05.03.2024 10:31  Güncelleme: 10:32
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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