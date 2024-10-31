Şamil Tayyar'dan İktidara Yakın Medyaya Eleştiri

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(ANKARA) - AK Partili Şamil Tayyar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in henüz sorgusu sürerken belediyeye kayyum atandığı haberlerini yapan iktidara yakın medyaya "Daha önce de benzer yanlışa imza atan bu haber kanallarının kendine çekidüzen vermesi gerekir. İktidarı destekliyor gözükürken en büyük zararı iktidara veriyorlar" diye tepki gösterdi.

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, dün Beşiktaş Kaymakamı'nın Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı haberini yapan iktidara yakın medyayı eleştirdi. Tayyar, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ne oldu şimdi? Dün gece henüz sorgulama sürerken bazı haber kanalları, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na Beşiktaş Kaymakamının atandığı yönünde yalan haberle algı oluşturdu. Dedik ki an itibarıyla böyle bir atama yok, uyardık. Yalana devam ettiler uzun süre. Süreci sabote eden o yayınların üzerinden yaklaşık 12 saat geçtikten sonra, az önce, İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevlendirildiğini açıkladı. Daha önce de benzer yanlışa imza atan bu haber kanallarının kendine çeki düzen vermesi gerekir. İktidarı destekliyor gözükürken en büyük zararı iktidara veriyorlar."