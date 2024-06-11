Samsun Ayvacık'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği yapıldı - Son Dakika
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Samsun Ayvacık'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği yapıldı

Samsun Ayvacık\'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği yapıldı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 60 öğrenci ve katılımcılar çevredeki çöpleri topladı. Kaymakam Melikşah Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine dikkat çekerek doğanın korunmasının önemine vurgu yaptı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Yaman ve İsmail Uzun, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilci Yardımcısı Yusuf Dursun Durmuş ile lise ve ilkokul öğrencileri katıldı.

11.06.2024 16:38
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği işbirliğiyle Kılçadır bölgesinde yapılan etkinlikte 60 öğrenci ve katılımcılar çevredeki çöpleri topladı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Melikşah Şahin, yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine dikkati çekerek doğanın korunmasının önemine dikkati çekti.

Çevre etkinliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Yaman ve İsmail Uzun, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilci Yardımcısı Yusuf Dursun Durmuş, lise ve ilkokul öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Ayvacık'ta Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği yapıldı - Son Dakika

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