Samsun'un Bafra ilçesinde 4 bin dekar alanda ekilen pırasanın hasadında sona gelindi.
Kızılırmak Nehri'nin beslediği verimli topraklar üzerindeki Bafra Ovası'nda pırasa hasadında dekar başına ortalama 5 bin ton ürün alınıyor.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nın Türkiye'nin sayılı ovaları arasında yer aldığını söyledi.
Ovanın 450 bin dekara yayıldığını, bu alanın 315 bin dekarının sulanabildiğini belirten Tosuner, "Son pırasaların sökümü devam ediyor. Bafra Ovası'nda 25 bin tonun üzerinde verim bekliyoruz." dedi.
Pırasanın yetiştirmesi zahmetli bir tarım ürünü olduğunu dile getiren Tosuner, "Tarladan pırasayı söküyorsun, kesiyorsun, çamuru siliyorsun, iskeleye koyuyorsun, bir sürü zahmeti var. Bafra Ovası'nda üreticiden kilogramı 8-10 liradan alınıyor. Büyük market zincirlerinde kilogramı 35-40 lirayı buluyor. Bunların önlenmesi lazım. Bu kadar fark olmaması lazım." diye konuştu.
Tosuner, Bafra Ovası'nda yetiştirilen pırasanın yüzde 95'inin ilçe dışına gönderildiğini belirterek, "Samsun, Çorum, Ankara, İstanbul, Trabzon ve Rize gibi illere gönderiyoruz. Ayrıca Gürcistan'a gönderiliyor. Pırasa 12 ay kullanılır, bozulmaz, durdukça lezzetlenir. Ne kadar geç hasat edilirse verim o kadar yükselir." ifadesini kullandı.
Doğanca Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Çağlayan da ürünü kilogramı 10-12 liradan sattıklarını söyledi. Çağlayan, "Maliyetlerimiz yüksek, mazot ve gübre fiyatları insin başka bir şey istemiyoruz." dedi.
Tarım işçisi Songül Uçar da ıspanak, turp, havuç, pırasa hasat ettiklerini, 600 lira yevmiye aldıklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Samsun Bafra'da Pırasa Hasadı Sona Erdi - Son Dakika
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