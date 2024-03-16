Samsun Bafra'da Pırasa Hasadı Sona Erdi - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Pırasa Hasadı Sona Erdi

Samsun Bafra\'da Pırasa Hasadı Sona Erdi

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 bin dekar alanda ekilen pırasanın hasadında sona gelindi. Bafra Ovası'nda dekar başına ortalama 5 bin ton ürün alınırken, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, 25 bin tonun üzerinde verim beklediklerini belirtti. Pırasanın yetiştirilmesinin zahmetli olduğunu dile getiren Tosuner, üreticilerin kilogramını 8-10 liradan sattığı pırasanın büyük marketlerde 35-40 liraya satıldığını ve bu farkın önlenmesi gerektiğini söyledi. Bafra Ovası'nda yetiştirilen pırasanın yüzde 95'inin ilçe dışına gönderildiğini ifade eden Tosuner, pırasanın 12 ay boyunca kullanılabildiğini ve ne kadar geç hasat edilirse verimin o kadar yükseldiğini vurguladı.

16.03.2024 12:03
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Samsun'un Bafra ilçesinde 4 bin dekar alanda ekilen pırasanın hasadında sona gelindi.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği verimli topraklar üzerindeki Bafra Ovası'nda pırasa hasadında dekar başına ortalama 5 bin ton ürün alınıyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nın Türkiye'nin sayılı ovaları arasında yer aldığını söyledi.

Ovanın 450 bin dekara yayıldığını, bu alanın 315 bin dekarının sulanabildiğini belirten Tosuner, "Son pırasaların sökümü devam ediyor. Bafra Ovası'nda 25 bin tonun üzerinde verim bekliyoruz." dedi.

Pırasanın yetiştirmesi zahmetli bir tarım ürünü olduğunu dile getiren Tosuner, "Tarladan pırasayı söküyorsun, kesiyorsun, çamuru siliyorsun, iskeleye koyuyorsun, bir sürü zahmeti var. Bafra Ovası'nda üreticiden kilogramı 8-10 liradan alınıyor. Büyük market zincirlerinde kilogramı 35-40 lirayı buluyor. Bunların önlenmesi lazım. Bu kadar fark olmaması lazım." diye konuştu.

Tosuner, Bafra Ovası'nda yetiştirilen pırasanın yüzde 95'inin ilçe dışına gönderildiğini belirterek, "Samsun, Çorum, Ankara, İstanbul, Trabzon ve Rize gibi illere gönderiyoruz. Ayrıca Gürcistan'a gönderiliyor. Pırasa 12 ay kullanılır, bozulmaz, durdukça lezzetlenir. Ne kadar geç hasat edilirse verim o kadar yükselir." ifadesini kullandı.

Doğanca Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Çağlayan da ürünü kilogramı 10-12 liradan sattıklarını söyledi. Çağlayan, "Maliyetlerimiz yüksek, mazot ve gübre fiyatları insin başka bir şey istemiyoruz." dedi.

Tarım işçisi Songül Uçar da ıspanak, turp, havuç, pırasa hasat ettiklerini, 600 lira yevmiye aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da Pırasa Hasadı Sona Erdi - Son Dakika

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