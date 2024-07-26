Samsun Barosu yeni hizmet binasının temeli atıldı - Son Dakika
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Samsun Barosu yeni hizmet binasının temeli atıldı

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Samsun Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temeli törenle atıldı. Binanın tamamlanması 400 gün içerisinde hedefleniyor.

26.07.2024 18:41  Güncelleme: 18:58
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Samsun Barosu yeni hizmet binasının temeli atıldı

SAMSUN – Samsun Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temeli törenle atıldı.

3 bin 970 metrekare kapalı alana sahip olacak Samsun Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temel atma töreni, Canik ilçesi Mert Irmağı karşısında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, protokol konuşmalarının ardından yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı. Yeni hizmet binasından birçok avukat ve avukat adayının istifade edeceğinin altını çizen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, "Biz sadece bir bina yapmıyoruz. Bu binada yüzlerce, binlerce stajyer avukat ve avukat meslektaşım aldıkları meslek içi eğitimlerle, staj eğitimleriyle, hukuki eğitimlerine ekleyecekleri katkı ile bu binadan ayrıldıktan sonra belki de çok yakında şiddet görmüş bir kadının adalete kavuşması için, yardıma ihtiyacı olan bir çocuğun yanı başında bulunabilmek için, emeği sömürülmüş bir işçinin emeğini alabilmesi için bu şehirde ve Türkiye'nin 81 ilinde mücadele edecekler. Bu anlamda aslında ruhu olan binalardır baroların hizmet binaları. Samsun'daki bu binanın ise çok daha ayrı bir önemi bulunmaktadır. Hepimizin bildiği üzere çünkü burası kurtuluşun ve Cumhuriyetin kuruluşunun ilk adımının atıldığı şehirdir. Cumhuriyet'in yüzüncü yılını geride bırakırken Cumhuriyet'le yaşıt Samsun Baromuzun hizmet binası Cumhuriyet'in en önemli devrimi olan hukuk devriminin korunması ve muhafaza edilmesi için en çok da mücadele verecek avukatların çatısı olacaktır" dedi.

Başkan Doğan: "Yıllardır kurulan hayal, bugün gerçek oldu"

Barodaki avukat ve yöneticilerin yıllardır bu günün hayalini kurduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Halit Doğan, "Gerçekten avukatların Samsun Barosu'nda kendi müstakil binalarına kavuşmakla alakalı yıllardır baro başkanlarımızla birlikte oluşturdukları bir hayal vardı. Bugün hep beraber çok kıymetli başkanlarımızla birlikte temel atma törenini gerçekleştiriyor olmak bizim için gerçekten mutluluk verici. Herhalde ofise ihtiyaç yok. Herkesin ofis ihtiyaçlarını bile burada giderebileceği bir bina olmuş. Emekleri için ben gerçekten Barolar Birliği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Samsun'a güzel bir eser kazandırdınız. Sadece bu eser Samsun için değil, Karadeniz için de önemli bir kıymet olacaktır. Samsun, Karadeniz'e kıyısı olan şehirler içerisinde önemli bir şehir. Önemli bir baro Samsun Barosu. Hem sayısı itibarıyla hem etkisi, gücü, başkanlığı itibarıyla da önemli bir baro. Desteğiniz için, verdiğiniz kıymet için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Samsun Barosu nihayet kendi yuvasına kavuşuyor"

Binlerce avukat ve yüzlerce stajyerin bu binada adalet için çalışma yürüteceğine dikkat çeken Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, "Tam 101 yıldır avukatlara yuva, adalet arayan vatandaşa sığınak olmuş Samsun Barosu nihayet kendi yuvasına kavuşuyor. Bugün temelini beraberce attığımız bu bina sadece bir idari bina değil, sadece bir sosyal tesis değil. Bizler bugün Samsun Barosu'nun 2 bin 200 avukatını ve 300 stajyerini bir çatı altında toplayacak bir yuvanın temelini atıyoruz. Bu binada yüzlerce, binlerce genç meslektaşım hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağına dair ant içecek. Yüzlerce, binlerce avukat stajyerimiz avukatlık sanatını ve avukatlık mesleğinin etiğini staj eğitim merkezimizde üstatlarından öğrenecek" şeklinde konuştu.

Törende konuşmaların ardından temel atma merasimine geçildi. Samsun Vali Yardımcısı Emin Çolak, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile birlikte Samsun ve çevre illerdeki barolara kayıtlı avukatlar, düzeneğe birlikte basarak temel atma işlemlerini başlattılar. Söz konusu hizmet binasının yapımının yüklenici firma tarafından planlanan süreden 150 gün önce yani 400 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Samsun, Hukuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Barosu yeni hizmet binasının temeli atıldı - Son Dakika

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