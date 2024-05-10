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Samsun'un Çarşamba ilçesinde spor şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Çarşamba ilçe stadyumunda 24 okuldan 960 öğrencinin katıldığı spor şenliği gerçekleştirildi.

Okul sporları ilkokul fiziksel etkinlik oyunları ve ortaokul geleneksel çocuk oyunları kapsamında öğrenciler, 8 farklı kategoride birinci olmak için yarıştı.

Dereceye giren okullara ödüllerini Şükrü Yıldırım ile Çarşamba Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi verdi.