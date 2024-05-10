Samsun'un Çarşamba ilçesinde spor şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde spor şenliği düzenlendi

Samsun\'un Çarşamba ilçesinde spor şenliği düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen spor şenliğine 24 okuldan 960 öğrenci katıldı. Şenlik kapsamında ilkokul fiziksel etkinlik oyunları ve ortaokul geleneksel çocuk oyunları kategorilerinde yarışmalar düzenlendi ve dereceye giren okullara ödülleri verildi.

10.05.2024 16:57
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde spor şenliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Çarşamba ilçe stadyumunda 24 okuldan 960 öğrencinin katıldığı spor şenliği gerçekleştirildi.

Okul sporları ilkokul fiziksel etkinlik oyunları ve ortaokul geleneksel çocuk oyunları kapsamında öğrenciler, 8 farklı kategoride birinci olmak için yarıştı.

Dereceye giren okullara ödüllerini Şükrü Yıldırım ile Çarşamba Gençlik ve Spor Müdürü Turgay Ekşi verdi.

Kaynak: AA

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